La recuperación del Chueco es sorprendente y admirable, al punto tal de que su historia parece tener un nuevo comenzar en este mundo: es la vuelta a pedalear. Será este sábado a partir de las 14:00 horas en Maipú, por lo que ésta es una buena oportunidad para poder ver a uno de los grandes del deporte alvearense, levantarse en forma victoriosa, ante una enfermedad bastante complicada.

“Estoy muy ansioso. Todavía me cuesta estar con mucha gente, me mareo y me altero y justamente los médicos me han pedido que evite eso. Esperemos el sábado estar en óptimas condiciones. Por ahora volveremos a pedalear en asfalto y después veremos. Posiblemente la semana que viene me den el alta y pueda regresar a General Alvear para seguir recuperándome allá, para estar con la familia, porque esto ya me está costando”, expreso Gili.

Desde hace tiempo que el titán y dueño de una gran trayectoria se encuentra fuera de su domicilio debido al ACV que sufrió y dónde si bien han sido tiempos muy difíciles, la voluntad del Chueco parece no tener límites, donde ha demostrado una excelente recuperación y una fortaleza y constancia admirable por superar esta problemática y volver a pedalear.

Indiscutiblemente en gladiador y dueño de las rutas ha demostrado un excelente y pronto recuperó por lo que en esta ocasión lo podremos ver este sábado una vez mas sobre una bicicleta, recorriendo las calles que tantas alegrias y triunfos le han traido a lo largo de su vida.

A.E