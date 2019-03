Con la presencia de la ex Leona Macarena Rodríguez se inauguró la esperada cancha de hockey de nuestro departamento que lleva su nombre en honor a esta gran jugadora mendocina.

El Intendente Walther Marcolini junto con el Subsecretario de Deportes Federico Chiappeta, el intendente de capital Rodolfo Suárez, la ex Leona Macarena Rodríguez, funcionarios, concejales, y cientos de alvearenses participaron de la inauguración de la cancha de hockey de nuestro departamento.

El hockey alvearense y del sur de la Provincia está de festejos. Es que se inauguró en nuestro departamento la Cancha de Hockey “Macarena Rodríguez”, un anhelado sueño de los alvearenses, tantos de quienes practican el deporte como de aquellos que entienden que es una herramienta de contención para cientos de jóvenes.

Jerónimo Colla, Director de Deportes, manifestó: “Esta obra trae al departamento un sinfín de oportunidades y a medida que pase el tiempo la vamos a disfrutar cada día más. Ahora aquellos equipos que vayan a jugar fuera de la Provincia van a poder invitar a todos a nuestra cancha, a nuestro lugar” dijo, a la vez que resaltó la decisión del intendente Walther Marcolini para que esta obra se realice, al igual que el acompañamiento de la Provincia para que General Alvear tenga su campo de hockey municipal.

Esta cancha cuenta con las medidas oficiales, tiene con 6.000 m2, contenedores de pelotas, y las barandas se encuentran bajo la reglamentación nacional, por lo que se podrán albergar distintas categorías de este deporte. Se realizó un colector pluvial que deriva las aguas hacia el este, lo que permitirá ganarle terreno al baldío que se encuentra en las cercanías y en un futuro construir un parque para que los alvearenses puedan disfrutarlo.

Los arcos apuntarán hacia el sur y hacia el norte, los bancos de suplente lindarán con el polideportivo cubierto y contará con un perímetro que permitirá garantizar la seguridad y el cierre para que el juego se desarrolle de la mejor manera, lo que dará la oportunidad de que una gran cantidad de personas utilicen este complejo.

El Subsecretario de Deportes Federico Chiappeta dijo: “Estas obras llegan concretamente a los chicos y chicas del hockey, y esta cancha a partir de mañana va a explotar porque el hockey es uno de los deportes más importantes de la Provincia y era increíble que Alvear no tuviera su cancha” expresó.

En este emotivo marco, en el que cientos de jugadores y jugadoras de hockey se congregaron junto a vecinos del departamento, el intendente Walther Marcolini hizo hincapié en la importancia que este espacio tiene para la sociedad alvearenses: “El deporte nos iguala a todos, y nos da la posibilidad de ser iguales, juntarnos sin ideologías, practicando un deporte que significa robarle chicos a las drogas, sacarle chicos a la calle. Por eso queríamos destacar a Macarena Rodríguez como un símbolo del esfuerzo”. El Jefe Comunal también destacó el esfuerzo realizado al llevar adelante esta megaobra con personal municipal, y concretarlo en un momento difícil para la economía argentina, “Cuando se administra bien, con transparencia y se ponen los recursos donde hay que ponerlos, se logran grandes objetivos”.

Notablemente emocionada por el reconocimiento, Macarena Rodríguez manifestó: “Este es un mimo al alma, yo hago algo que me apasiona como es el deporte, resigné muchas cosas por el deporte y no me arrepiento. Tener este reconocimiento en la Provincia me llena de mucho orgullo y emoción”. La ex Leona dejó también un mensaje para todos los jóvenes: “Quienes representamos al País y a nuestros colores tenemos una responsabilidad hacia aquellas generaciones que se están creando. Esto es sacrificio, nada es fácil en la vida y eso es lo que más se disfruta. Estar acá significa que los chicos todavía creen en los modelos, tenemos que apostar a tener una sociedad mejor y que los valores vuelvan a resurgir” dijo.

Tras la inauguración oficial se realizaron algunos encuentros libres y Macarena Rodríguez dictó una clínica para todos los deportistas del departamento.

General Alvear tiene su cancha de hockey, esto significa que cientos de jóvenes de todo el departamento podrán acercarse al deporte, alejándose de las calles, de las drogas, y apostando a los valores que hacen grande a nuestro departamento, la solidaridad y la amistad.

Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).