El ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera el trabajo de las distribuidoras de energía eléctrica, fue el tema de la audiencia pública donde las empresas solicitaron una actualización del 45%, mientras que el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) propone un aumento del 16%. No obstante, el Gobierno de Mendoza es quien tiene la palabra final.

Si se incrementa un 45% en la categoría T1R3 –que concentra la mayor cantidad de usuarios (19 mil)-, el aumento sería del 17%, lo que implicaría una suba de 1.000 pesos en la factura. Son mayores en casos de comercios que pagan categoría T1G1, con un incremento de 22,5%, que aumentarían los montos 2.500 pesos.

“El pedido de las distribuidoras es respecto a sus ingresos, el marco regulatorio les permite solicitar el ajuste si han tenido desfasajes. Son ajustes propios de la inflación, la estructura de costos ya está fijada, se hizo en agosto del año pasado”, señaló Jimena Latorre, presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

“Ellos hacen su requerimiento y si se aplicara lo que según ellos necesitan trasladar, las tarifas en promedio tendrían un 45 por ciento de aumento. El estudio del EPRE da un 16 por ciento en promedio”.

Sobre la posibilidad de que no aumenten ahora sino en la próxima audiencia, respondió que “eso se llama ingresos no percibidos, cuando no se les reconoce nada en periodos de congelamiento tarifario o cuando se les reconoce menos. La brecha puede ser por conceptos que se considera que no corresponden, el análisis es de requerimientos e ingresos al momento de que lo soliciten, no el arrastre de lo que no han percibido antes”.

Finalmente Latorre señaló que en estas audiencias no se trata el tema de inversiones. “El objeto de estas audiencias no está relacionado con inversiones, sino con las actualizaciones de los costos que les permitan operar. El plan de inversiones se certifica anualmente, a fin de año se cierra la certificación de las obras cumplidas y se hacen los cargos de las obras no cumplidas”.

En Mendoza, la tarifa de luz ya había sufrido un incremento de 26% a principios de febrero. Existen 11 distribuidoras de energía eléctrica, aunque Edemsa concentra el 70% de los usuarios.

Fuente: Diario San Rafael / Edición: A.C.