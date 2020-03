De las distintas reuniones, entre otros, participaron Emir Félix de San Rafael y Walther Marcolini de General Alvear, junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal. Cabe destacar que el jefe comunal de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se encuentra transitando su aislamiento debido a que viajó a Buenos Aires y la disposición provincial lo obliga a aislarse por 14 días.

Consultado sobre el rumor de que la Nación anunciaría la cuarentena absoluta en el territorio nacional, Suarez aclaró: “Esta tarde me reúno por teleconferencia con el presidente Fernández. Le voy a pedir que en Mendoza no haya cuarentena absoluta porque tenemos que levantar la cosecha extremando cuidados. Sabemos que se puede llevar adelante son riesgos y no podemos perder esa actividad económica, estamos trabajando para mejorar el traslado de cosechadores a las fincas y les daremos protección especial”.

A su vez Suárez aseveró: “Saber cuándo va entrar el virus es imposible, hemos sido muy precavidos tomando medidas necesarias y les pedimos por favor a los ciudadanos que hagan aislamiento y cumplan todas las medias de la Organización Mundial de la Salud, como el lavado de manos, limpieza de superficies, estornudar en el codo y sobre todo asilarse”.

Con respecto a su visita al sur provincial, Suarez dijo: “Esta fue una reunión de trabajo. La idea de venir acá al Sur es para estar cerca de todos ustedes, para trabajar en la prevención de este flagelo y tomar todas las medidas necesarias. Todos sabemos que hay dos etapas en la evolución de esta enfermedad. La primera es la de contención y por esta transita Mendoza, ya que hemos tomado todas medidas necesarias al respecto para que el virus no ingrese a la provincia».

Luego, agregó: “También nos estamos preparando para la segunda etapa, que es la de mitigación. Estamos haciendo una evaluación de la infraestructura de salud en todo el territorio y de cómo vamos a trabajar en la logística en la zona Sur. Vamos ir viendo día a día cómo evoluciona esto, pero de nuestra parte pondremos todo para poder ayudar a la población”.

F.B.