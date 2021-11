Por estas horas en San Rafael llamó la atención el surgimiento de una empresa que, entre otros servicios, ofrece cuantiosas ganancias a sus socios sin hacer nada, misma oferta que hizo tiempo atrás en General Alvear. Basta con leer lo anterior para avizorar similitudes de esta firma, Zoe Capital, con Ganancias Deportivas, investigada por la Justicia por presuntas estafas tras centenares de denuncias.

Según informa el sitio Memo: ‘Desde la oficina de un coqueto paseo de compras de San Rafael, Zoe Capital ofrece una rentabilidad de un 7,5% mensual del dinero que ingresen las personas. Así lo ratifican los responsables de la empresa‘.

Mariano Izquierdo, la cara visible de Zoe Capital, alentó a la gente a ingresar su dinero a la empresa. ‘Hoy en día las inversiones se pueden hacer desde muy pequeñas, y ya no es solo para grupos reducidos, sino para todos‘, manifestó durante una entrevista que realizó en la radio mencionada y que fue replicada en redes sociales.

Automáticamente, el surgimiento de Zoe Capital despertó el interés no sólo de cientos de sanrafaelinos, sino en particular de la Justicia local. Desde el entorno del fiscal Javier Giaroli advirtieron que fácilmente podría tratarse de un esquema similar al de Ganancias Deportivas, pero aclararon que hasta el momento no ingresó ninguna denuncia.

Sin embargo, surge una diferencia clave entre el contexto actual y lo que ocurrió meses atrás ante la expansión de Ganancias Deportivas. En términos generales, la gente que ingresó a GD en su momento lo hizo convencida de que era un esquema genuino, pero actualmente muchos ingresan en este tipo de empresas a sabiendas de que se trataría de una estafa.

¿Por qué ingresaría alguien entonces si sabe que es una estafa? ‘Toda la gente que está metiendo plata en esto sabe que podría ser una estafa, pero quieren entrar igual para hacer una diferencia de dinero y salirse rápidamente‘, explicó una fuente de la Justicia mendocina: ‘Todos quieren ser David Villegas: meterse, ganar plata y salirse a tiempo‘.

Volviendo a Zoe Capital, también se promociona con el testimonio de presuntos beneficiarios: ‘Matías Carrasco, un beneficiario de Zoe Capital, dio su testimonio sobre su experiencia donde ya obtuvo su primer retiro: ‘Han sido muy cumplidores, a tiempo, han cumplido con las comisiones, lo vivimos de una manera muy cómoda, y el asesoramiento es permanente‘.

Por otra parte, al igual que otras empresas dedicadas a ‘manejar‘ dinero, Zoe Capital se presenta como una ‘universidad del trading‘, algo parecido a lo que hace un enigmático trader que llegó a General Alvear años atrás para realizar inversiones millonarias en un pequeño club de fútbol.

En relación a la investigación judicial contra Ganancias Deportivas, la causa principal, que tiene a David Villegas entre los imputados, aún debe resolverse en la Corte su competencia: si continúa bajo el fuero provincial o federal. Además, el fiscal Giaroli está a la espera de directivas de sus superiores para iniciar otra causa por asociación ilícita.