El pasado miércoles 3 de noviembre, al menos un delincuente ingresó a la gomería ‘Miguelito’ ubicada en la esquina de calles Alberdi y Uspallata de Ciudad y se apoderó de distintas herramientas que utiliza el propietario, de apellido Videla, para realizar su trabajo.

Las víctimas denunciaron al autor del robo, quien hace poco salió de la cárcel, pero la Justicia aún no ordena la medida de allanamiento. Incluso, el malviviente, que vive frente a la gomería, pasa por el local y se les burla en la cara. Desde la Policía les dijeron que no pueden actuar si no hay agresión física o amenazas.

El hecho delictivo fue comunicado oficialmente por la Policía, la cual desplegó un operativo de rastrillaje y logró recuperar la mayoría de los elementos denunciados pero no la máquina abrecubiertas, por lo que la familia Rebeco organizó una rifa con el fin de recaudar los fondos necesarios para volver a adquirirla.

En dialogo con F.M. VIÑAS Daiana Rebeco reconstruyó que en la madrugada del pasado miércoles dañaron la puerta de la gomería y se robaron un gato mecánico, un medidor de aire, una piedra esmeril y la máquina abrecubiertas, la cual tiene un valor de $65.000.

Ante esto, decidieron sortear el 31 de diciembre una mesa servida compuesta por un lechón, una docena de empanadas y un vino, cuyo número vale $100. Para adquirirlo, los interesados pueden comunicarse al 2625667919 para que Pablo o Daiana los acercan a domicilio.

JUSTICIA A PASO DE TORTUGA

Consultada sobre la actuación de la Justicia local en este hecho delictivo, Daiana expresó: ‘La Policía sabe el nombre y apellido del delincuente, quien salió de la cárcel hace poco y ya cuenta con tres denuncias por hechos similares pero llamativamente la Justicia sabiendo su domicilio aún no ordenó el allanamiento‘.

El ex convicto estuvo alojado en la Penitenciaria de San Rafael hasta hace dos meses cuando recuperó la libertad condicional aunque ya ha cometido varios delitos en nuestro departamento desde entonces: ‘Esa misma tarde, estábamos colocando una puerta que nos donaron unos vecinos y pasó por el frente de la gomería y se nos burlaba e insultaba en la cara por lo que al llamar al llamar al 911 vino la Policía y una efectivo no dijo que no pueden actuar sino hay amenazas o agresión física‘, indicó.

En la misma línea comentó que el día del robo, desde la Policía le dijeron ‘que hiciera guardia frente a la casa del sujeto para saber si saca la máquina que falta o no‘, ante lo cual los damnificados estuvieron horas esperando ya que supuestamente la orden de intervención domiciliaria se emitiría en aproximadamente 16 horas pero hasta el momento, una semana después, tal orden no existe.