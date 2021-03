El Doctor Alejandro Torres analizó la evolución de contagios en las últimas semanas y estableció un pronóstico de casos de Covid-19 para los próximos 30 días, en los que asegura que empezaremos a atravesar la segunda ola de contagios. Asimismo, planteó que por el momento el Hospital está preparado para afrontar esta situación pero pidió conciencia social para evitar un colapso sanitario.

En diálogo con FM VIÑAS, Alejandro Torres manifestó: «Ahora han comenzado a aumentar los casos y en 30 días más o menos es probable que tengamos más cantidad de casos, como tuvimos antes, ahora en esta segunda ola. Si ven las estadísticas para el sur, han ido aumentando de manera progresiva. En San Rafael están en un promedio de entre 25 y 30 casos positivos diarios». Y ante este panorama negativo, reiteró: «Pedimos que se cuiden, con distanciamiento social, uso de barbijo y alcohol, que es lo único que uno puede prevenir y ayuda a que no se colapse el sistema».

Por parte del Hospital Enfermeros Argentinos, el directivo comentó: «Tenemos 9 camas de terapia intensiva de nuevo (en 2019 había 4) y con la posibilidad de que sean 11». Y con respecto a la ocupación, agregó: «En este momento, de las 60 camas con oxígeno, de las cuales la mayoría no son de terapia intensiva, tenemos 4 ocupadas con covid y 3 casos sospechosos, por lo que estamos bien hasta el momento. El año pasado tampoco tuvimos saturación».

Además, en lo que compete al trabajo del personal de salud, también pidió colaboración de la comunidad. «Lo más importante es poder tratar a los enfermos, porque a veces llega el paciente con neumonía bilateral, se dejan estar y es grave. No es lo mismo agarrar la enfermedad apenas empieza que cuando ya lleva una evolución de 3 a 4 días. Por eso es bueno tener un informe, seguirlo, darle los puntos de gravedad para que, cuando le falte el aire o tenga mucho dolor, hacerle un tratamiento con oxígeno», explicó Torres.

Por último, comentó una situación particular con respecto a los testeos privados. «Son hisopados, pero no PCR. Así funciona en la parte privada y tenemos un problema, ya que el paciente que se hace el test en el ámbito privado puede ser habilitado o no por el bioquímico, pero no tiene la obligación de informar en caso de que sea positivo», afirmó el médico, y cerró: «Este es un gris que existe en el tema diagnóstico del Covid, aunque si hay circulación comunitaria a eso se le resta importancia».