Un nuevo hecho de delincuencia ocurrió durante la jornada del jueves en nuestro departamento, y como en la mayoría de los casos, el ladrón era un menor de edad.

Según denunció el vecino que vive en calle Granaderos, siendo las 23:30hs del jueves, se encontraba durmiendo tranquilamente luego de un largo día de trabajo, sin embargo, los ladridos del perro hicieron que se levantara para ver qué pasaba.

Para su sorpresa, encontró a un delincuente que estaba intentando abrir la puerta del comedor. El vecino rápidamente lo increpó para que no lograra ingresar a la vivienda, pero el delincuente, sin ningún tipo de pudor y conociendo las leyes policiales de que no puede detenido por su edad, le suplicó que no lo golpeara PORQUE ERA MENOR DE EDAD.

El vecino, hasta piedad tuvo del joven DELINCUENTE, y lo dejó escapar, quien huyó por lo techos del barrio.