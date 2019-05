“Estoy indignado” dijo un vecino alvearense- del cual se reservan sus datos por pedido personal- frente a un magnánimo monto discriminado en su factura de gas correspondiente al bimestre pasado a pesar de que el inmueble no posee consumo por haber estado sin moradores ni uso.

Uno de los tantos reclamos que particulares expresan producto de la desidia que generan los paulatinos tarifazos y, peor aún, el costo de prestación del servicio que oscila un alto porcentaje del total plasmado en las facturas.

“Llegó una factura de Ecogas con un alto precio a pesar que el bimestre pasado estuvo cerrado por ende el consumo asciende de 1m3 y el total a pagar es de $1.200”, agregó.

Además, explicó que no ha obtenido respuestas fundamentadas con base en la problemática que plantea. “Por la sola existencia del inmueble están cobrando un servicio que no se presta. Si se calcula 1.500.000 de habitantes en Mendoza sin suministrar gas, estaríamos pagándole a la empresa concesionaria $1.500 millones por no tener gas, o sea, por decir que hay una empresa que lo va a suministrar”

“El costo de la obra que ha sido reembolsable ya lo pagamos. Entonces, ¿Qué estamos pagando?”

“Esto es una estafa. A un jubilado le representa un costo magno por lo que se percibe mensualmente. El costo de funcionamiento es altísimo y no hay ninguna explicación de los entes de regulación y control”, culminó.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).