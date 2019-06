El pasado domingo en horas de la noche una pareja de jóvenes fue víctima de la ola de inseguridad que golpea a diario a las familias alvearenses. Se trata de la sustracción de su motocicleta 110cc, que apareció totalmente desmantelada en la mañana de este lunes.

El ilícito se consumó las 21:30h del domingo cuando al salir de la vivienda, en calle Pedro Escudé al 90 aproximadamente, el propietario (21) constató que su Corven Mirage 110cc, color negro, había sido sustraído por autores ignorados por lo que alertó al 911 y se dispuso a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría 14°.

Tras hacerse inmediatamente en la Seccional para radical la denuncia, el damnificado les informó sobre el posible paradero del rodado a lo que “la policía no nos quería atender y aunque les dijimos dónde estaba la moto no accedieron a ir hasta el lugar porque dijeron que habían hecho allanamientos ahí y no habían encontrado nada”, testimonió Olivera.

En contacto con F.M. Viñas, el joven contó que ante la desidia generada por la poca disposición policial que “hasta la medianoche nos tuvieron declarando”, se dirigió hasta el hogar de los autores del hecho para recuperar su movilidad pero los malvivientes lo desplazaron con piedras e insultos.

No conforme con el accionar de los moradores del lugar donde se encontraba su Corven Mirage, Olivera continuó buscando en un descampado aledaño y encontró la motocicleta totalmente “desarmada y desmantelada”.

Al posterior la pareja se dirigió a dejar asentado el hallazgo pero «ninguno nos querían atender porque decían que estaban muy ocupados, solo una oficial se dispuso a atendernos y tomarnos el hallazgo. Una vergüenza«, subrayó la joven a F.M. Viñas.

El progenitor del damnificado se descargó en las redes sociales con un contundente mensaje: “Luego de andar horas buscando la moto con mi hijo, así la encontramos en la mañana, las ratas ya la habían desarmado, lamentablemente no tuvimos colaboración de la Policía. Estaba detrás de una bodega de calle Circunvalación donde desarman y tiran las cosas robadas” agregó “siento bronca e impotencia porque mi hijo es un pibe que labura todo el día y estudia en la Facultad en la noche y estos hijos de p…lo dejaron a pata”.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).