El proyecto Miel Terra de Goyco se está desarrollando con rapidez y Silvana Nosal habló sobre el tema.

La apicultora comentó lo difícil que es tener un emprendimiento de este tipo “No fue un año bueno para nada, nuestra prioridad es preservar el material vivo. Estamos en un cambio climático considerable y hace 5 años que lo venimos notando, las primaveras se van acortando y esto confunde las plantas. La heladas son perjudiciales para las plantas por lo tanto las abejas no tienen recurso y perjudica al apicultor”.

Otro factor que afecta a la producción de miel es la comercialización aclaró Silvana “Acá no es cuenta mielera, en cuanto a prioridad esta en el puesto número 4, es zona de reproducción y cosecha de polen. La miel que se pude producir es de muy alto valor nutricional, pero esto no tiene valor para el acopiador, no paga casi nada. La agricultura tiene valor, pero el acopiador valoriza tu producción, por lo tanto tiene valor en la comercialización”.

Silvina Nosal, comentó que el proyecto tuvo una convocatoria, mediante los medios de comunicación especificarte las radios, y de esta manera se empezó a expandir.

Para cerrar Silvana afirmó “Recién empezamos con lo que es museo, y las personas aportan con diversas manualidades. Nuestra intención es llevarlo lo más ordenado posible, que sea un atractivo y que sea un recurso turístico de Alvear. Esto es además una invitación a la audiencia a que se arrimen a Miel Terra de Goyco”.

F.R