“Si uno tiene un sueño hay que perseguirlo”, dice convencida Sheila Mir, una adolescente mendocina de 15 años que fue becada para viajar a los Estados Unidos y ser parte de un curso intensivo en la Vassiliev Academy of Classical Ballet, ubicada en Broadway, pleno corazón de Nueva York. La joven bailarina -oriunda de General Alvear- fue una de las tres argentinas seleccionadas para esta capacitación.

El camino en la danza para Sheila empezó como un juego hace ya siete años. “Yo bailaba reggaetón porque me gustaba y me soltaba con ese tipo de baile. Entonces mi maestra de música me invitó a participar en un concurso llamado Talento Alvearense”, recordó.

Fue allí que el jurado vio algo en Sheila. “Se me acercó Silvia Belver y me ofreció una beca para ir a baile clásico. Así arranqué con 8 años”, contó la bailarina. Con sólo un año de aprendizaje Sheila aterrizó en el mítico Teatro Colón, para capacitarse con Edgardo Trabalon.

A la par de su crecimiento artístico, terminó sus estudios primarios en la escuela Alas Argentinas. “Siempre tuve claro que lo más importante es estudiar”, agregó.

Es difícil saber si existe, en sentido orgánico, el talento. Más sencillo es adivinar la existencia del deseo y entonces trabajar arduamente para alcanzarlo.

“Prepararse para ser bailarina te demanda todo el día. Es importante la concentración y la capacidad física, siempre estoy pensando en el baile”, enfatizó Sheila.

El momento bisagra le llegó en este 2017, en el marco de una gira denominada “Latinoamérica Baila”, cuando un maestro ruso arribó a la Argentina en busca de talentos. La prueba duró tres días, durante los cuales 50 bailarinas de todo el país tuvieron que afrontar pruebas de alta exigencia.

“En el último día dieron a conocer a las tres becadas y cuando dijeron mi nombre no lo podía creer”, recordó Sheila sin poder evitar emocionarse.

El 26 de junio está citada para empezar el curso intensivo, con clases de perfeccionamiento técnico a cargo del reconocido bailarín Andrei Vassiliev. Además de baile clásico también se perfeccionará en comedia musical y diversas danzas. Todo en un mes a puro entrenamiento.

La beca que ganó Sheila le cubre el 75% del costo de la matrícula, que es muy elevada (515.000 dólares). Por eso, para pagar el restante 25% pidió hablar con el intendente de General Alvear, Walther Marcolini.

“Me reuní con él, estábamos tomando mate y entonces me preguntó si yo deseaba mucho ir. Le dije que sí y de inmediato me contestó que me ayudaría a concretar el viaje a los Estados Unidos”, contó la talentosa bailarina.

En la ciudad de New York estará acompañada por su madre. Ambas pisarán suelo norteamericano por primera vez y ya fantasean con disfrutar de una obra musical en algunos de los teatros de Broadway. Su padre, sus abuelos y hermanos también han ayudado a conseguir los recursos económicos para que Sheila viva un momento único.

“Cuándo me pongo frente al espejo sueño con ser una bailarina profesional. Sé que se viene una gran oportunidad”, concluyó Sheila, que ya acaricia el sueño de toda bailarina.