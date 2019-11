De acuerdo con la información que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los usuarios tienen derecho a:

• Cancelar cualquier servicio dentro de los 10 días hábiles de solicitado, sin costo si no fueron usados . Y, en relación con el servicio que prestan los bancos, el BCRA informa que estos no pueden cobrar por:

Para solicitar la baja de la tarjeta de crédito, incluso si el usuario registrara una deuda, es posible que la entidad requiera de la presencia del cliente para firmar en persona ese consentimiento.

Para ese trámite, no podrá exigirse al cliente la cancelación de los montos pendientes de pago. Se sugiere gestionar esa baja en la sucursal donde el usuario posee su cuenta bancaria.

En caso de que el banco no responda o no gestione el reclamo o su respuesta no sea satisfactoria respecto de la pretensión del usuario (cliente), podrá realizar una denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor escribiendo a 148@mendoza.gov.ar.

A.C.