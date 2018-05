Esto fue en virtud de una querella de calumnias e injurias iniciadas por el Intendente contra Esteban Servat.

El objetivo de esta audiencia fue escuchar si había alguna retractación o algún pedido disculpa por parte de Esteban Servat.

“No hubo ni la más mínima intención de retractarse de las difamaciones que ha sido víctima de intendente Marcolini desde hace un tiempo a la fecha si bien el intendente no estuvo presente porque se encontraba de viaje en la ciudad de Buenos Aires gestionando cosas para General Alvear y así fue acreditado en la causa”, manifestó Alonso.

Lo que se intentó poner fue un límite de las ofensas que, según Alonso, Esteban Servat se ha encargado de proferir contra el Intendente frente a la sociedad por medio de redes sociales.

“Se ha buscado ponerle un límite a esa ofensa gratuita que ha venido haciendo Servat por cuantos medios le han puesto micrófonos. La audiencia de hoy evidentemente fracaso, el paso siguiente es que ahora tendrán 10 días para ofrecer la prueba el querellado y el señor juez fijará una nueva fecha de audiencia debate oral y público para que, en definitiva, se resuelva esta denuncia que se ha formulado contra el científico. La audiencia no fracaso porque no se hizo presente el Intendente sino porque no hubo un interés mínimo por parte de Esteban Servat de retractarse y pedir disculpas”, concluyó el abogado del municipio.

Por otro lado, José María Martínez habló acerca de las injurias que se manejan por las redes sociales y que manifiestan que el Intendente Marcolini es un cobarde y que no se pone al frente del departamento.

“El intendente expresó que el departamento está libre de Fracking y que defendemos el agua, ya que desde siempre que hemos sido Defensores y autores de la 7722, defendemos la vida y hemos todo lo posible por defenderla. Esteban Servat es una mala persona que utiliza estos medios para ofender al Intendente. Él si es un cobarde, que agita permanentemente a la población enfrentando a los alvearenses con herramientas que no son nobles”, manifestó Martínez.

En su descargo ante la prensa, José María Martínez consideró deshonesto que el científico se presentara en una audiencia entre él y el Intendente, con un grupo de personas quienes lo apoyaban con banderas y carteles.

“No le puede decir a los vecinos que tenemos problemas oncológicos en el departamento y que el porcentaje de cáncer de cuello de útero de la mujeres es altísimo. Es de mala persona hablar mentiras. No puede ser que los chicos le estén preguntando a su padre si pueden tomar agua en las escuelas porque tienen miedo envenenarse. Esto es un trasfondo político y este señor seguramente está siendo pagado por alguien. Esteban Servat es un mesías que solo vino al departamento a hacer daño”, concluyo Martínez ante los micrófonos de Fm Viñas.

A.E