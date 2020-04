Salvo causa justificada, en Semana Santa no se podrá circular obedeciendo a las disposiciones nacionales de restricción de movimiento en las calles y rutas. Los controles se intensificarán este sábado y domingo para desalentar la intención de salir de casa.

Desde Policía Vial, el Sub Comisario José López detalló cómo serán los operativos de control vehicular en el departamento y en los puestos fronterizos interprovinciales, donde trabajan junto con Gendarmería. Aseguró: “Tanto los operativos como controles en la vía pública serán en todo horario tratando que la gente no circule y no tenga roce social. Quienes no acrediten razón serán procesados por incumplir el art. 205 del Código Penal en relación al Decreto Presidencial”.

Muchos conductores pueden tener la tentación de pasar estos días festivos lejos de sus domicilios habituales, pero López recordó que solo están permitidos los desplazamientos para servicios esenciales y causas de fuerza mayor especificadas en la normativa nacional.

“No están dejando ingresar por los puestos fronterizos excepcionalmente lo que tiene que ver con trasporte de mercadería, lo demás no está permitido”, subrayó el Sub Comisario y agregó que en caso de violar la cuarentena saliendo de la provincia “se los notificará si no tienen las acreditaciones correspondientes y serán escoltados por un policía hasta su casa para que realicen 15 días de aislamiento”.

En cuanto al personal afectado a los dispositivos de control, agregó: “continúa la misma cantidad de personal en oficinas y en las calles en distintos horarios donde hay mayor afluencia vehícular. El personal estará durante todo el fin de semana porque descanso tenemos el justo y necesario y el resto del tiempo estamos trabajando controlando a quienes andan caminando, en vehículo o bicicleta”.

Días atrás, el Intendente Walther Marcolini le solicitó al Jefe Departamental de Policía, Comisario Modesto Bravo, que intensifiquen los controles rutinarios, indicó: “Desde que comenzó la cuarentena el Sr. Intendente nos pide que trabajemos mucho en la concientización y nos aboquemos a los controles para evitar la circulación sin justificación. Desde Policía Vial no estamos haciendo actas viales excepcionalmente algún caso de alcoholemia positiva o situación ordenada por la justicia”.

ESTOS SON LOS VEHÍCULOS A LOS QUE NO AFECTAN LAS RESTRICCIONES DE TRÁFICO DURANTE ESTE PERIODO:

Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de extinción de incendios.

Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de instalaciones o equipamientos sanitarios.

Los de distribución de medicamentos y material sanitario.

Los destinados a la distribución de alimentos.

Los de las Fuerzas Armadas.

Los de auxilio en carretera.

Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.

Los de recogida de residuos sólidos urbanos.

Los destinados al transporte de materiales fundentes.

Los destinados al transporte de combustibles.

Los destinados a la producción, comercialización, transformación y distribución de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos.

Los destinados al transporte de mercancías perecederas.

Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e higiene.

Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Los fúnebres.

Los utilizados por las empresas de seguridad privada.

Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes encargados del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales para la población.

F.B.