Este 19 de mayo se celebró el Día Mundial y la semana de la Donación de Leche Humana con el objetivo de concientizar sobre la importancia que tiene. La mejor manera de adherir a esta fecha es contando con las madres donantes, grandes protagonistas que permiten salvar vidas. Mendoza promueve la lactancia y la donación de leche materna, que es el mejor seguro de vida, ya que da a los bebés una cobertura de salud de por vida.

En el Hospital Enfermeros Argentinos hay un consultorio de lactancia materna con un centro recolector al cual asisten las madres donantes, se hacen la extracción, se realizan una serie de análisis en la leche y luego se pasteuriza.

“Generalmente son mamas que han tenido a su bebe hace poco y tienen una súper producción de leche”, explicó a F.M. Viñas la Dra. Graciela Fernández de Raich, además agregó que “también aquellas, que si bien están con lo justo y su bebe está en buenas condiciones, puede hacer una extracción extra de leche”.

El hospital cuenta con 3 extractores eléctricos para realizar el procedimiento y uno más en neonatología “a más leche que se saca más se produce”, sostuvo la doctora. El proceso no dura más de 10 minutos.

Muchas de las madres que trabajan en el nosocomio, dejan la leche que se conserva en una heladera/freezer y luego la retiran. Actualmente solo funciona durante la mañana

Por otra parte, para aquellas progenitoras que se extraen leche en sus casas la especialista explicó “Si bien la leche materna a temperatura ambiente genera mucha menos infección que la de vaca, es recomendable guardarla en la heladera apenas se la extraen, si va a ser utilizada en el término de ese día. Si no, hay que guardarla en el freezer, durante no más de 30 días.

Gracias a la donación de leche materna se ha bajado la internación en neonatología en un 80% por razones de problemas en la lactancia.

LA LECHE MATERNA

La leche materna es el único alimento que el niño necesita en los primeros seis meses de vida. Es la primera inmunización del bebé, no existen fórmulas alternativas para su protección. Además, le brinda al recién nacido todos los elementos que necesita para su crecimiento y desarrollo saludables. Está adaptada a las necesidades y posibilidades del niño y por ello se digiere más fácilmente que cualquier otra leche.

A través de la leche, se transmiten al bebé factores de protección (anticuerpos) que lo protegen contra las enfermedades más comunes cuando son muy pequeños y hasta que sean capaces de formar sus propias defensas.

La leche materna procesada es empleada para alimentar a bebés que no pueden recibir leche de su propia madre. La administración de leche materna resulta particularmente eficaz para alimentar a los recién nacidos de riesgo, ya sea por su prematurez extrema, su bajo peso al nacer u otras causas.

¿CÓMO DONAR?

Puede ser donante cualquier madre que tenga leche en abundancia y apruebe una serie de condiciones, similares a las requeridas de un donante de sangre, entre ellas: no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso.

Además, las mujeres deberán autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales.

Si la mamá cumple los requisitos, se deben seguir estos pasos:

Llamar al 520-4611.

Realizar un examen de sangre en el domicilio de la madre.

Se guarda la leche materna en el congelador.

Se pasa a buscar el frasco por el domicilio.

Clasificar y pasteurizar la leche.

¿QUIÉNES RECIBEN LA LECHE MATERNA DONADA?

Los principales receptores de la leche donada son recién nacidos ingresados muy prematuros, gravemente enfermos o que requieren cirugía. Aunque en estos recién nacidos, la leche materna de su propia madre sigue siendo el alimento de elección por los efectos protectores. Cuando la misma no está disponible, la alimentación con leche materna donada por otras madres es el alimento de elección. Así lo establecen la Organización Mundial de la Salud y Unicef, basándose en los estudios científicos que demuestran los beneficios de la leche materna donada.

¿POR QUÉ ES MEJOR LA LECHE DONADA QUE LA DE FÓRMULA?

Porque se tolera mejor, protege a los recién nacidos enfermos o prematuros contra los problemas intestinales graves, como la enterocolitis, y disminuye el riesgo de infección, mejorando sus posibilidades de recuperación y desarrollo.

