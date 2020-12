Ante la avasallante inseguridad que condiciona la vida de los alvearenses, el Intendente Walther Marcolini convocó a representantes y miembros del Gabinete Municipal, Consejo de Seguridad, Concejo Deliberante, Distrital II de Policía, Unidad Fiscal y del Ministerio Público Fiscal con el fin de coordinar acciones conjuntas que logren ganarle terreno a la delincuencia, el regreso a Alvear de la Policía Rural y la gestión para lograr instalar más cámaras de seguridad en el departamento.

F.M. VIÑAS dialogó con el Coordinador del Consejo de Seguridad José María Martinez, quien consignó las acciones que se deben generar para garantizar la seguridad en el departamento: ‘Las más de 100 reuniones que hemos realizado en distintos puntos del departamento han servido para conocer las inquietudes de los vecinos y con base en ello comenzar a gestionar para resolver sus problemáticas‘, indicó al mismo tiempo que celebró la disposición de los Fiscales Martín Castro e Ivana Verdún en las tareas que competen dentro del ámbito judicial.

‘La falta de residencia permanente de oficiales superiores de la Policía en el departamento es un problema porque al no residir en Alvear no pueden conocer demasiado el territorio y, por ende, trabajar eficientemente. A pesar que Modesto Bravo y José González, que no residen en Alvear, vienen todos los días pero en la noche parece que la policía se relaja y no se controla como corresponde por eso hay una necesidad urgente de que eso se cambie‘, manifestó Martínez.

Otro de los puntos que se trataron en la reunión fue la falta de presencia policial en algunas zonas y distritos, donde han proliferado los hechos delictivos: ‘En Carmensa se estuvo sin una movilidad por mucho tiempo y sin un agente policial. La Policía Rural que está apostada en Jaime Prats ha estado meses sin movilidad y eso implica que no puedan estar en la calle como debe ser. El Intendente está gestionando que esa dependencia este radicada en Alvear‘.

Sobre la distribución de cadetes policiales y movilidades en las distintas jurisdicciones de Mendoza, puntualizó: ‘Parece que Dios atiende en Mendoza Capital y llega hasta San Rafael, cuando en Alvear tenemos dificultades como la carencia de móviles policiales al igual que del Instituto Universitario de Seguridad Pública donde se reciben 30 o 40 agentes y nos destinan 2 solamente‘, señaló el Coordinador, quien consideró que estas problemáticas son causales de la situación de inseguridad que se vive en nuestro departamento que además alberga ‘a muchos presos con domiciliaria porque están colapsadas las cárceles. Llegan a la Penitenciaria y ante la sobrepoblación los hacen volver sin tobilleras ante lo cual la policía tiene que ir a controlarlos a sus casas‘.

Martínez agregó que comprende al vecino ‘que tiene razón en sus reclamos porque esto que alguna vez con absoluta torpeza se decía que era una sensación es una realidad porque la delincuencia ha crecido. Los delincuentes hacen inteligencia para actuar, pasan cosas en nuestra sociedad que está cansada de esto‘, expresó. Además aseguró que hay un mercado informal que demanda los elementos robados por ende ‘si hay persona que compran cosas robadas ayudan a incrementar los robos‘.

También puso en valor algunos reclamos particulares que le han acercado vecinos: ‘A veces vienen a la Comisaría a radicar una denuncia no se la reciben. Explicamos que un ayudante fiscal, que está en la comisaria permanente, tienen que atender a los vecinos sin problemas y comenzar el proceso judicial. Es la Justicia la que debe actuar con base en la legislación vigente por lo que ante lo que consideramos actualmente como irregularidades hay que modificarlo. Hay que ir y si es necesario patear puertas en Mendoza Capital exigiendo respuestas, no solo desde el Municipio o nosotros en el Consejo de Seguridad sino desde el Concejo Deliberante, Justicia, Policía y organismos de manera conjunta‘.