La visita de las autoridades de la provincia en el departamento la pasada semana ha dejado repercusiones por parte de los concejales y funcionarios que hoy escuchan el pedido de los vecinos que quieren más seguridad para el departamento, el vicepresidente del HCD dio su postura sobre los temas tratados.

En dialogo con F.M. VIÑAS, Daniel López dio su palabra sobre lo hablado en la reunión del pasado jueves: «Se hizo presente le procurado general de la corte. esto es un primer buen paso. no es la primera vez pero atento a hechos de inseguridad y acciones delictivas que hemos tenido en estos últimos tiempos, creo que es una buena señal para la comunidad».

Siempre se le reclama a la policía departamental la seguridad pero esto va mucho más allá de los efectivos policiales, esto es su totalidad es responsabilidad de autoridades de la provincia, Daniel destacó: «Nosotros tenemos que ver y conocer, como ciudadanos, para poder transmitirle a la comunidad cual es la función de la procuración, de fiscales de policiales en inseguridad. la presencia del procurador, de la policía y fiscales, es muy importante. tenemos que saber cual es la funcionan de cada institución y trabajar de manera coordinada, tenemos tres instituciones que van a trabajar sobre justicia y seguridad».

El vicepresidente del HCD, no ajeno al a realidad que viven los alvearenses a diario, de los hecho delictivos y vandálicos que todos los días se dan a conocer y aumentan con mayor frecuencia, expreso: «El procurador fue muy claro con cual es el lineamento que quiere es precisamente mano dura, lo dijo con estas palabras ‘mano dura para aquel que delinque’ y para ello tiene que haber una bajada».

Y en la misma línea agregó: «Garanticemos el derecho a la persona que se ajusta derecho, garanticémosle todos los derechos y apliquemos penas que sean ejemplificadoras para aquellos que no cumplen con la ley, la ley es para todos iguales; y este es un poco el mensaje que traía y traía su equipo».

Uno de los temas que más preocupa en la sociedad tanto a nivel país, provincia y nivel departamento es la violencia de género, el departamento no tiene una comisaría de la mujer y Daniel subrayo sobre el tema: «Se trata más que de proyectos dentro del concejo, de gestión, yo siempre lo digo y se lo he solicitado al concejo de seguridad que de alguna manera tiene que ser el organismo que esta creado desde el concejo deliberante para la gestión de estos recursos y tiene que ser mancomunados, en definitiva sino quedan como hecho aislados y gritos al cielo, y no terminan teniendo el efecto deseado» , finalizó.