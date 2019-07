El pasado sábado, el concejal por el Pro Sebastián Martínez Barón estuvo en Puntos de Vista formando parte de una entrevista en la que trató diversos temas en torno a la campaña electoral, la relación con el Ejecutivo y sectores del oficialismo, la situación del PAMI local y su futuro después del 10 de diciembre.

Frase destacada: “En esta elección se define un modelo de país. No es útil el voto de aquel que intente votar a otro candidato”.

La entrevista entre F.M. Viñas y el edil de Cambiemos se desarrolló de la siguiente manera:

-¿El destino se define ahora en las PASO o en Octubre?

“El presidente el año pasado quiso hablar con los legisladores y lo planteó en el Congreso que las PASO no tenían sentido porque aquí cada uno va por su andarivel, es una competencia de nada, aquí nadie compite contra nadie. Si gana el Kirchnerismo o el Macrismo y/o la diferencia no es tanta, marca una tendencia en la general”.

-¿Cómo les ha ido con la campaña?

“Estamos convencidos que hay que salir con la frente alta reconociendo lo errores que se han hecho pero también hablar de lo bueno. La economía está mal, lo reconocemos. Estamos en ‘medio del río’, aquí se define si volvemos a lo que había porque en tres años y medio los actores son los mismos. No puede ser que quienes estuvieron doce años hoy y tres años después tengan la fórmula mágica”.

-Entonces decís lo que en el 2001: ‘que se vayan todos porque son los mismos’.

“Macri no es el mismo. Va a terminar siendo un Presidente no peronista en diciembre. Menos mal que están Bullrich y Pichetto porque eso le ha dado un toque de gobernabilidad a la Argentina”.

-¿Cómo quedó la relación con el Ejecutivo después de las PASO?

“Bien. Nunca dejamos de hablar con el Intendente de nuestras diferencias pero siempre en un marco de respeto, cuando hemos tenido que ser críticos lo hemos sido. Somos parte de un mismo frente aun con diferencias, incluso como las tiene la Nación”.

-¿Ustedes siempre le reclamaban más reconocimiento a lo Nacional?

“Incluso a lo local. Nosotros somos hoy representantes del partido del Presidente. A veces cuando las cosas van mal, van mal para el otro y cuando van bien, van bien para nosotros.

Los frentes de gobierno deben reconocer las cosas buenas cuando son de todos y asumir las malas cuando son propias. Aquí en Alvear se han hecho muchas obras con fondo Nacional pero no se reconoce.

Los ideales son los que nos conducen por la vida. Hay que saber que a veces cometemos un exceso cuando hablamos mal de un presidente. Pobre de aquel que venía intentando que el candidato a vice fuera otro y a los 2 días ingresa Pichetto pero son cosas que hace aquel que no sabe cómo está formado el Gobierno Nacional y no saben que todo lo que es Ministerio de Interior hacia abajo es un ala peronista”.

-¿Cómo van a seguir sus campañas? ¿Está involucrado todo el Frente?

“Tenemos una sede que se llama ‘Defensores del Cambio’ donde estamos dispuestos a conducir la militancia y defensa del gobierno nacional y lo vamos a acompañar hasta la última elección. Hemos tenido charlas con muchos sectores del radicalismo, hemos charlado las diferencias. La política es el dejar de enojarse tanto y abrazar más. Jani y su equipo se han manifestado a favor”.

-¿Cual es el futuro de Martínez Barón en la política sabiendo que en diciembre termina tu mandato?

“A mí me encanta la función que he cumplido, creo que el Concejo deliberante en 4 años está bien para aprender de política. Creo que uno llega al tope del desarrollo que puede tener e la actuación de ideas y en la ordenanza. Me gustaría seguir en la gestión del Gobierno Nacional”.

-¿Es raro ver en la calle una campaña política sin cartelería como es tradicional?

“Es rara en realidad la elección porque nadie compite contra nadie. Las PASO son una gran encuesta en la que se gasta mucho dinero. La política ha buscado ser austera con el gasto en folletería”.

-¿Estás satisfecho con el trabajo que ha realizado el PRO en Alvear?

“Si. Me gusta ver a mucha gente sin ningún cargo que nos acompaña y ayudan en la fiscalización, gente de diferentes distritos. Nos llena de orgullo además que se sume gente profesional de la salud como el Dr. Carlos Zalazar. Tenemos muchos demócratas y radicales. La política es una construcción, no se termina en una elección”.

-¿Qué les falto para conseguir la minoría dentro de Cambiemos?

“Conseguir ese 3% sobre el total de votos obtenidos es un número importante. Nosotros estuvimos en 2° lugar, pero creo que los votos no son de nadie, es una manera de saber cómo están los partidos en cuanto a número y representación. Nosotros todo lo que hacemos es a voluntad nuestra. Hay que trabajar unidos y nosotros estamos dispuestos a trabajar por el Frente”.

-¿Tienen encuestas?

“No tenemos encuestas porque nos hemos enfocado todo este tiempo a trabajar por la Campaña Nacional y estamos convencidos y queremos que a Macri lo vuelva a reelegir con todos sus aciertos y errores porque es el mejor Presidente que puede tener la Argentina”.

-¿Lo ven trabajando bien al oficialismo de Marcolini en la Campaña Nacional?

“Yo pude tener una charla con el Intendente en lo que tiene que ver con el fondo fiduciario de vivienda que está relacionado con el aeropuerto también. En campaña lo escuché decir que los fondos iban a ir al fondo para la vivienda lo que me dio mucha alegría. Si logramos todos juntos que el predio para el aeropuerto se compre y ese dinero vaya a vivienda para urbanizarse voy a decir que me fui el Honorable Concejo Deliberante contento. Si logramos tener el terreno urbanizado, que Macri reelija y quien sea el nexo con la Nación bajen viviendas para General Alvear me contenta. Me parece buena idea la de Marcolini de llenar la plaza de juegos modernos, de infraestructura”.

-¿Por qué PAMI no brinda a los jubilados una atención como se merecen?

“Valcalcer, el encargado de PAMI de la provincia de Mendoza, tiene que nombrar un subrogante, un médico. Es muy difícil que médicos quieran ir al PAMI por que cuando ven lo que van a cobrar no quieren estar porque es su actividad privada o pública cobran muchas veces más que lo cobraría ahí porque el PAMI implica paciencia y cuidado a los abuelos. El encargado de PAMI de la provincia es debe darle la función de jefe a alguien”.

-¿Valcalcer sabe que esto le va jugar en contra en las elecciones?

“El tendrá que verlo, porque siendo médico personal de Cornejo tiene que hacer lo que debe, no es mucho trabajo el nombramiento de un subrogante”.

R.B. (F.M. Viñas).