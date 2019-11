Con una máquina alquilada a Irrigación se trabaja en la limpieza de las cunetas como así también en tareas para recolocar forestales en cubículos. Desde Servicios Públicos explicaron cómo será la recolección y se solicitó la colaboración de los vecinos.

“Trabajamos en los colectores y piletas de riego para llega a barrios que antes no llegábamos, queremos preparar las cosas por si viene alguna tormenta, para que no haya problemas. Estuvimos trabajando el Oeste y vimos algunos árboles secos y trabajamos en sacarlos para que no haya problemas, además vemos que en el centro faltan algunos árboles porque la gente los rompe y otros están en mal estado y queremos reponerlos”, manifestó “Paqui” Martinez.

Respecto al cuidado de las cunetas para épocas de lluvia, se solicita limpiarlas: “Todas las semanas salimos por sectores, todas las semanas andamos por todos los sectores tipo ‘B’. Los vecinos pueden limpiar las cunetas y dejarlo en la orilla y nosotros nos encargamos de recolectarlo”, aconsejó Martínez.

R.B. (F.M. Viñas).