El Concejal del PJ, Gustavo Vendramin manifestó públicamente que se suspendió la sesión especial pactada para el dia de ayer a las 10 hs donde se iba a tratar un endeudamiento que incurría la compra de lámparas LED para el cambio de luminarias publicas de nuestro departamento a partir de lo sucedido el día lunes,que resultó de caracter público y notorio, en donde se había radicado una denuncia penal contra una ciudadana del departamento por una expresión vertida en un audio de WhatsApp, donde emite una opinión sobre un tema que está en debate y en el tapete en nuestro departamento.

“Nosotros creemos que no están dadas las condiciones políticas y sociales en el departamento para tratar este tema porque el escenario de efervescencia social y política que existe en Alvear es complejo y por ende se entiende que no se puede participar en este tema de endeudamiento, ya que nos da la garantía necesaria , porque si bien el Intendente el día lunes manifestó públicamente que iba a convocar a una mesa de diálogo y el día martes sus legisladores radicar una denuncia penal contra una ciudadana del departamento dejando bien en claro y manifiesta persecución judicial”, expuso Vendramin.

Sobre este tema Mirna Osorio decía que el día lunes se tuvo conocimiento del hecho, y esta fue una clara señal de persecución, por lo tanto desde el bloque del PJ-FPV le estan diciendo al Señor Intendente municipal y a su equipo de gobierno que se ponga a gobernar.

“Nosotros vamos a colaborar y cooperar cuando realmente veamos la firme decisión de ponerse a gobernar, a atender las problemáticas que hay en el departamento, que son muchas y graves, y creo que estar ocupado en perseguir gente cuando no opina igual, lo que se pretende que es uno no tenga libertad de pensamiento, no es una actitud que garantice una vida democrática plena, no sólo es el caso de esta denuncia que me parece aberrante la situación y que una legisladora provincial donde se entiende a la Legislatura como símbolo de la Democracia, que una Legisladora presente una denuncia contra una ciudadana que está emitiendo una opinión”, explico la Concejal.

No solamente esa situación le pareció grave a la Concejal sino también de lo ocurrido con el Científico Esteban Servat, que por querer informar a la ciudadanía de situaciones que estaban siendo ocultas, se pudo ver amedrentamiento constante, no solo a él, sino también en personas que están realizando los cortes informativos y pacíficos sobre fracking, ya que han ido oficiales a amedrentar, a mostrar que hay listas y nombres puestos, sosteniendo que hay personas señaladas e identificadas.

“Hemos venido estudiando todo esto desde el aspecto técnico, lo que se pretende es que El Ejecutivo le vaya bien esta es la realidad, entonces cuando uno aborda los proyectos con la seriedad que la estamos abordando y conversando lo con los técnicos que lo asesoran al Intendente, lo que no entiendo es porque en el medio de estas cosas el día lunes el intendente pretende Llamar a una mesa de diálogo, a un consenso, y luego aparece con este tipos de denuncias de amedrentamiento y son como sacadas de contexto entonces ante el asombro de todo esto hemos decidido esperar un poco”, explicaba Javier García.

Desde el bloque creen necesario el cambio y la renovación de las luminarias ya que es una forma de bajar inclusive las tarifas, y se ha planteado otra línea de proyecto en relación a las tarifas, que apenas se concrete lo estarán comunicando.

Gustavo Vendramin concluyo la conferencia, diciendo que ellos no van a participar de la sesión.

“Nosotros también presentamos un proyecto de resolución con un pedido de sesión especial rechazando esta denuncia judicial efectuada a la ciudadana Gisela Gauvron, y desde la Presidencia del Concejo deberá fijarse una sesión especial para tratar esta denuncia ya que es un claro atentado contra el sistema democrático e institucional de nuestro departamento. Lo que planteamos es que no queremos que esto suceda con ningún ciudadano en el departamento, esta es una práctica que nos lleva a los peores años de la historia Argentina, donde se vivió persecuciones y amedrentamiento político a nivel judicial, cosa que no queremos que suceda en el departamento”, manifestó Vendramin.

