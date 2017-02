Desde la municipalidad de General Alvear piden circular con precaución en algunas arterias.

Pablo Reyes dio un comunicado a cerca de algunas tareas realizadas después del inicio de la tormenta: “el personal estuvo trabajando hasta tarde en la noche y también en las primeras horas de hoy sábado. En calle Circumbalación hubo un techo que se cayó, pero por suerte no hubieron heridos. Hemos recorrido otras viviendas controlando que la gente esté bien. La zona más afectada en el departamento ha sido el Barrio Alimentación y Faustino André por no estar tan preparados para tormentas así. Se han caído algunos árboles pero no ha sido tan drástico.”

En la intersección de Uspallata y Alem se solicita circular con precaución por acumulación de agua y ramas. También en calle 7, entre G y C, por caída de tendido eléctrico.

En la calle 5 y G se restableció el tránsito por personal de Servicios Públicos y Espacios Verdes.

Hay un amplio frente de tormenta, con abundante agua y viento para nuestro departamento y alrededores. Estas condiciones seguirán en el transcurso de la tarde noche y madrugada del domingo.

JT