El Ministerio de Seguridad informó que se redujeron los test positivos de alcoholemia desde el 21 de septiembre, fecha en que se puso en vigencia el endurecimiento de la Ley de Tránsito.

El proyecto ya contaba con media sanción en Diputados y fue aprobado por unanimidad en el Senado provincial. Establece multas de hasta $108.000 y contempla la inhabilitación para conducir por hasta un año, el arresto por 30 días y la retención del vehículo hasta que se pague la multa en cuestión.

Al respecto, el Sub Comisario José López de Policía Vial detalló: “Tenemos por fin de semana 4 o 5 actas por alcoholemia que no superan el 1 gramo de alcohol en sangre. Los distintos procesos de gente alcoholizada no solo se dan en la noche sino en el día también”.

Pasos a seguir:

En caso de que se redacte un acta de infracción vial, realizada por personal de Policía Vial (menos de 1 gramo de alcohol en sangre) se retiene el carnet y el vehículo y a posterior el conductor deberá dirigirse al Juzgado Vial para recibir la resolución y el pago de la misma.

La resolución determina que si es la primera vez que la persona realiza el acto de conducir con alcohol en sangre, la multa será de entre $30.000 y $35.000. En caso que ya cuente con actas anteriores, serán de 120.000.

Cabe desatacar, que por más que sea la primera vez para alguien, quedan inhabilitados por 30 días para conducir y una vez cumplido el plazo se le reintegrará la licencia de conducir.

En caso de poseer más de 1 gramo de alcohol en sangre, se aprehende al sujeto, se le retiene el vehículo y dependiendo sus antecedentes en el Juzgado Vial, se le realiza la resolución con el monto a pagar correspondiente.

Según consta en el artículo 128 de la Ley de Tránsito, en caso de que el vehículo sea retenido, «las autoridades municipales y provinciales no darán curso a trámite alguno si los interesados no hubieren hecho efectivo el monto total de la multa y/o recargos«.

Por lo tanto, el primer paso será abonar la sanción económica, la cual no ofrece planes de pago pero se pueden financiar a través de tarjetas de crédito. El depósito se puede realizar con débito, pago efectivo (en rapipago, cobro express y pago fácil, provincia net) o en link pago. Además, desde esta octubre, también de forma on-line en www.seguridad.mendoza.gov.ar.

El pago voluntario de la multa deberá efectivizarse dentro de los tres días de confeccionada el acta.

Por otro lado, si alguien se niega al pago de multa, deberán hacerlo con días de arresto: “En caso que ocurra una situación así, el Magistrado interviniente lo derivará al centro de contravenciones de San Rafael para cumplir los días de arresto. Pueden ser 30,60 u 80 días depende lo que determine la Justicia” manifestó López.

R.B. (F.M. Viñas).