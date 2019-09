El día viernes se acusó de un hundimiento del puente en la calle Uspallata por exceso de humedad en lo que es la línea del trazado de la red cloacal del Barrio San Carlos, el cual hace unos meses se hizo el cruce por debajo de la Avenida cruzando por el Puente.

“Empezamos a indagar con el equipo de ingeniería para ver donde se estaba originando la pérdida lo que nos llevó a cortar el agua el día vienes por la tarde que lo queríamos evitar pero no se pudo. No se ha roto el puente pero el sector donde se encontraba la cañería cedió el terreno generando un hueco que es lo que hacía que el agua saliera por debajo de la estructura del puente. Es un puente del año ’86 y nos dimos cuenta que no tiene loza de fondo” explicó Mario Barbieri, Subdelegado del Río Atuel.

Se procedió a la actuación inmediata para la reparación con utilización de electro-bombas, camión atmosférico vaciando la estructura por fuera y por dentro. Además se colocó hormigón en una parte la parte del puente ubicada en el sector donde se producía la perdida de agua.

“Se hizo un compactado de terreno tomando precauciones para que el hormigón se desarrolle también por debajo de esa parte del puente. Los regante participantes perdieron las horas de turnado por lo que coordinamos con Inspección para la devolución del mismo. Todo esto nos tomó de sorpresa ya que años anteriores nunca tuvo pérdida el puente” añadió Barbieri.

Luego de concluida la reparación del puente se avocaron a la reparación de otros elementos.

R.B (F.M. Viñas).