Este miércoles se realizó la instancia departamental de Feria de Ciencias en nuestro Departamento organizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad.

Esta feria de ciencia se realiza desde las 9 hasta las 18h en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, cuenta con presentaciones en la instancia de nivel primario, secundario y superior.

Es importante estimular al niño para que participe en la feria de ciencia y que no pierdan esa capacidad de descubrir, la ciencia se trata de eso y el niño descubre y hace sus aportes. Ojalá salgan muchos representantes en la instancia Provincial y Nacional, por ello lo que hay que hacer es alentarlos.

Tiene como objetivos promover acciones educativas que favorezcan el desarrollo de la alfabetización científica, artística, tecnológica y deportiva; brindar un espacio adecuado para el desarrollo y profundización del saber como construcción social; desarrollar habilidades de indagación y divulgación científica; fomentar el intercambio de experiencias entre los diferentes actores que intervengan en un proceso de indagación científica; promover el desarrollo de conductas sociales a través de la integración de grupos; favorecer la consolidación de equipos de aprendizaje, que contribuyan a estrechar lazos entre la indagación y el contexto.

Norma Ruiz, Directora de Educación manifestó: “Estamos muy contentos, de poder ver todos los trabajos de los chicos, que muestren lo que se hace en las escuelas de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología”.

Por la tarde se realizará un taller sobre el conflicto del Río Atuel con personal de Irrigación, “quiero agradecer personalmente al Subdelegado Mario Barbieri y al Consejero Gustavo Villegas quienes han contemplado a las escuelas de arte como la del Distrito de Bowen y la escuela Alberto Williams” expresó Ruiz.

Horacio Herrada, coord. Feria de Ciencias expresó: “los importante de los proyectos de la feria de ciencia es como hemos innovado en los trabajos, como se han inscripto de forma on line, la forma de evaluar, la participación de los chicos es fundamental, que rompan con la estructuras es brillante, el trabajo que se hace desde la Dirección de Educación es fundamental porque si no, no se podría lograr esta convocatoria”.

