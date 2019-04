El Seminario de Inclusión y discapacidad fue dictado por la Lic. Jesica Villegas y la Prof. Lorena Barroso integrantes de Dorado (Centro de investigación y de rehabilitación integral). Fue destinado a diferentes profesionales involucrados con la discapacidad. Participaron la Supervisora Dora Llul, Directores, docentes y otros profesionales.

Unas 150 personas participaron del 1º Seminario de Inclusión y Discapacidad, “Se colmaron las expectativas, esto habla muy bien de Alvear y de la intención que tienen los alvearenses de trabajar con la discapacidad” manifestó el Director de Desarrollo Social Pablo Reyes. Del seminario participaron docentes, directores de escuela y otros actores sociales.

La Licenciada Jesica Villegas, directora del Centro de Investigación y Rehabilitación Dorado, dijo: “Este ha sido un encuentro super positivo, creemos que la apertura del Municipio para crear estos espacios donde se buscan nuevas estrategias para trabajar en inclusión son muy positivas”. Villegas destacó la importancia de “tomar a la discapacidad no tanto desde la discapacidad misma sino desde la diversidad, de que todos somos diferentes y tenemos un funcionamiento en todo aspecto”.

Este encuentro apuntó a docentes y directivos principalmente, para reflexionar sobre la inclusión educativa. “Hemos trabajado sobre la nueva concepción de discapacidad, para trabajar luego sobre la normativa vigente actual y finalmente dando ejemplos concretos de inclusión educativa” expresó la profesora Lorena Barroso, del Centro de Investigación y Rehabilitación Dorado.

Una de las asistentes al seminario, la docente Mariana Pasiecznik se mostró satisfecha con la actividad: “Ha sido muy bueno, yo trabajo en una escuela rural donde no he tenido la posibilidad de trabajar con niños integrados, pero hice el Post Título de Inclusión en Discapacidad y me parece muy buena la temática ya que nunca nos capacitaron para estos casos”.

A.C.