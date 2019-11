Este viernes en el Multiespacio Bodega Faraón se realizó este encuentro que tuvo como objetivo visualizar a prestadores y todo lo que General Alvear tiene para ofrecer.

La Asociación Empresaria, Hotelera, Gastronómica y Afines de Mendoza(AEHGA) representa a la mayoría del sector privado turístico de la provincia y llegó hasta nuestro departamento para informar a prestadores turísticos acerca de las actividades que realiza en pos de mejorar la calidad de cada destino: “La idea es que los prestadores puedan hacer uso de estas herramientas y los beneficios que tiene ser parte de estos sectores que ya están con un pie en la Nación, con la posibilidad de abrir una gran cantidad de puertas” explicó la Directora de Turismo Fabiana González.

Por su parte Enrique Pécora, Tesorero de AEHGA, dijo: “Se ofrece todo el asesoramiento para los socios y prestadores, además bajamos al territorio, ahora vamos a hacer cursos en General Alvear en los tres niveles, como cursos de mozos, recepcionistas, mucamas, etc”.

AEHGA cuenta con distintas áreas, desde Turismo, Capacitación, Derechos Intelectuales, Fiscalidad para las nuevas resoluciones, y Laboral.

En cuanto a previsión de la temporada, Pécora aseguró que: “Se espera una buena temporada, con mucho turismo nacional. Alvear tiene un gran turismo rural, lo que nos alegra muchísimo, pero no solo a nivel rural sino también en cuanto identidad y gastronomía, que va de la mano con el turismo, si bien el vino nos dio un gran empuje, si no sumamos la gastronomía no logramos nada”.

R.B (F.M Viñas).