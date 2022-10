El intendente Walther Marcolini participó de la presentación del Pronóstico de caudales de los ríos de la provincia de Mendoza 2022-2023.

Durante la presentación, realizada en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, se detalló la situación hídrica de los ríos de nuestra provincia. El Jefe Comunal y el Superintendente General de Irrigación brindaron una conferencia de prensa tras la exposición.

La presentación estuvo encabezada por el Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, y además del intendente Walther Marcolini participaron también el Subdelegado de Aguas del Atuel Martín Hidalgo, el Consejero del Río Atuel Gustavo Villegas, el concejal Hernán Climent e inspectores de cauce del Diamante y el Atuel

Tras la presentación, el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el intendente Walther Marcolini, brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron la situación hídrica de las cuencas de la provincia de Mendoza. Marinelli destacó que la crisis hídrica se ha transformado en una normalidad, dejando de ser circunstancial: “Antes mirábamos la oferta, que es la cantidad de agua que baja de la montaña. Pero ahora la oferta es cada vez menor, por eso hay que trabajar sobre la demanda, es decir todos aquellos que utilizamos el agua”.

En este sentido destacó que: “La gente no termina de tomar conciencia, y piensa que tiene lo mismo de siempre, pero cada vez hay menos agua, por eso tenemos que ser más eficientes”. Según determinó este informe, las cuencas están entre un 40 y un 52% de un año medio, dato que se obtiene con el promedio de años anteriores, además resaltó que el agua por hectáreas no alcanza para cubrir el 100%, ni siquiera con riego tecnificado, y, respecto a las cuencas del Diamante y el Atuel, dijo que están entre un 40% y 50%: “El año pasado fue el de menor entrega de agua por parte del Diamante en la historia. Este año es similar, pero hay un poco más de nieve, lo que no significa que tenga más agua”, especificó.

El Superintendente de Irrigación agradeció, no solo la presencia del intendente Walther Marcolini, sino el trabajo que se viene realizando en nuestro departamento para eficientizar el uso del recurso hídrico: “Tienen que ver con esto, con difundir la realidad, pero también con hacerse cargo a través de obras”.

Fue el Jefe Comunal, quien tuvo la responsabilidad de cerrar la conferencia de prensa, en este marco señaló que: “El agua es trascendental para Mendoza y es un problema estructural a partir del cambio climático, por lo que se requieren acciones conjuntas. Creemos que se debe seguir trabajando de esta manera”. Entre esas acciones, Marcolini recordó que se han llevado adelante trabajos importantes de recuperación de pozos de riego, alcanzando hasta la fecha 35 pozos recuperados logrando cubrir 8000 hectáreas, a esto se suma la impermeabilización de canales que ayudan a eficientizar el recorrido que hace el agua: “Es una solución en forma conjunta con los propios finqueros que están muy preocupados por esta situación. En algunos lugares donde tenemos menos disposición de pozos, hemos trabajado en conjunto con Irrigación en la impermeabilización del Canal García – Monfort, donde ya realizamos 3,5 Km y restan unos 5 Km, pero era una zona donde teníamos una pérdida por infiltración muy grande”.

En este escenario, el intendente Walther Marcolini remarcó la importancia del trasvase del Grande al Atuel como una de las posibles soluciones a la crisis hídrica: “Esperamos poder avanzar en los estudios de un reservorio más chico, con el trasvase, y definiendo los técnicos junto a las universidades cuál es la variante que más conviene y que beneficie a todos”.