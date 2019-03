Durante la segunda jornada del II Congreso Internacional “Agua para el Futuro”, que se desarrolló en Mendoza, se llevó a cabo la presentación del Archivo Histórico del Agua, cuyo principal objetivo es custodiar gran parte de los documentos propios de la administración del agua en la región.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el Director del Archivo General de la Nación, Emilio Pierina, destacadas personalidades y entidades que fueron invitadas y comprometidas para integrar el Honorable Consejo Honorífico Asesor del Archivo Histórico, que se conformó a partir de la resolución 909/18.

Este fondo documental, en un marco de modernización, innovación y cumplimiento del derecho al acceso de la información pública; prevé nuevas formas de gestionar el patrimonio, como así también la conservación y sobre todo, custodia de documentos históricos del agua encontrados hasta el momento. Es importante destacar que algunos de estos documentos datan de 1870 y sintetizan la experiencia de los pioneros que con su iniciativa sentaron los precedentes que hacen de la historia de Mendoza y el agua, materia de estudio en todo el mundo.

“Agradezco la presencia del Director del Archivo Nacional, Emilio Perina, su presencia enaltece esto. Quiero agradecer a los miembros, personalidades y áreas que componen el Consejo Asesor del Archivo del agua de Irrigación, que serán los encargados de determinar que piezas integrarán este archivo y la predisposición a realizarlo”, aseguró Marinelli.

“La historia de Mendoza está ligada a la historia de agua y sin ella no existe. Por lo tanto queremos poner en valor lo histórico y queremos agradecer a las personas que han cuidado de este material a lo largo de todos estos años, que lo han mantenido y han permitido que se encuentre en buen estado en este momento”, sostuvo el funcionario.

A su término, Pierina brindó unas palabras y sostuvo que “es un orgullo tener que explicarle a las personas la importancia que tienen los archivos. Con el agua nace la civilización, por ello festejo este archivo. Me congratula también haber encontrado en Mendoza numerosas personalidades, y no sólo la personalidad del Superintendente que está dando impulso a este archivo, sino también de la gestión de la cultura, del patrimonio, de revalorizar los archivos. Sin agua no hay vida y sin archivos no hay República, no hay control ciudadano, no hay memoria y la riqueza que esa memoria puede traer, desaparece”.

En el lanzamiento también se hizo una entrega de diplomas a las personalidades y entidades que conforman el Consejo Honorífico Asesor del Archivo del Agua: Ing. Aldo Borino Arias, Dr. Mathus Escorihuela, Ing. Jorge Chambouleyron, Ing. Carlos Schilardi, Ing. Carlos Foresi, Ing Agrim. Luis Antonio Elena, Ing Gerardo Pereyra, Dr. Amilcar Moyano, representantes del Centro Científico Técnico Conicet Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, Junta de estudio históricos de Mendoza, Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza y Patrimonio Cultural y Museos de la Provincia.

