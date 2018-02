Carlos Achetoni presidente de Federación Agraria dio detalles a FM. Viñas sobre la asamblea de productores realizada, en la noche de ayer viernes en el distrito de Bowen.

“Anoche se transmitió la gestión que se ha hecho y las posibilidades que esta arrimando el gobierno, obviamente que siguen siendo consideradas indeficientes producto de que las medidas para tomar créditos no son muchas para los productores”.

“Por otro lado las expectativas que hay en el mercado no son las más alentadoras, se decidió tomar estos días para volver a instalar el tema con el gobierno y para el día viernes se va a convocar a la gente a las 8 de la mañana en el acceso de Bowen y si no ha habido mejora en las propuestas se movilizaría hasta la Intendencia.”

Respecto a los comentarios de índole de color político en lo referido a la forma de reclamar, manifestó: “el cuestionamiento político no ayuda, porque si entramos en políticas partidarias el productor puede tener su afinidad con uno o con otro, pero la situación no pasa por estar del lado del justicialismo o radicalismo, la situación del productor de viene degradando cada vez mas. Si tenemos que llegar a una protesta lo vamos a hacer, no tenemos ningún tipo de ligamiento”.

A.C