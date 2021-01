Entre jueves y viernes se llevó cabo el Torneo Vendimia de basquet en formato 3 vs 3. En categoría sub 18 los ganadores fueron de Real del Padre, mientras que en sub 16, la rama femenina fue de Bowen, y la masculina, del equipo «Rene y cía».

Para darle continuación a las competencias de verano, la Municipalidad llevó a cabo un torneo de basquet en categorías formativas (sub 16 y sub 18) y en modalidad 3×3. Con varios equipos de distintos lugares del departamento y también de Real del Padre, quienes obtuvieron los mejores resultados, entre jueves y viernes se disputaron los partidos de esta competencia para promover la actividad entre los adolescentes.

En cuanto a los resultados, estos fueron los campeones y sub campeones del torneo:

Sub 18 masculina: Campeón: Real del Padre. Subcampeón: Poli A.

Sub 18 femenina: Campeón: Real del Padre. Subcampeón: Escuela de Basquet Bowen.

Sub 16 masculina: Campeón: Rene y cía. Subcampeón: Escuela de Basquet Bowen.

Sub 16 femenina: Campeón: Club Unión Social y Deportivo Bowen. Subcampeón: Escuela de Basquet Bowen.

En las próximas semanas, se llevarán a cabo torneos de hockey y beach voley en formato similar en cuanto a las categorías, para seguir fomentando la competencia entre los más jóvenes.