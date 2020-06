En horas de la tarde-noche de este miércoles dos grupos de camioneros tomaron la decisión de autoconvocarse a la vera de la ruta 143 y, por el otro, la 188, molestos por los controles que se han implementado sobre el sector del transporte de carga para evitar los contagios de coronavirus.

Sin participación de transportistas locales, ambos grupos situados en Ruta 188 y calle 22 y en Ruta 143 Sur, Km 410, manifestaron su disconformidad a las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno de Mendoza y sumaron el descontento por la «discriminación» que sufren en distintas provincias debido a su labor.

Los piquetes duraron aproximadamente una hora y media y se levantaron alrededor de las 21h. Hernán Climent, delegado de Bowen, aseguró que «no era un corte propiamente dicho, porque no había circulación vehicular en la ruta«. Además, el funcionario municipal sostuvo que los camioneros «son atendidos y se dio solución a pesar que fue espontáneo porque no emitieron ningún petitorio ni comunicado«.

Desee Policía Vial, José López, indicó a F.M. Viñas que «se les ha prestado el playón de la Estación de Ruta 188 donde podrán pernoctar y asearse. Se han juntado algunos camioneros solidarizándose con sus colegas pero ya se liberaron ambas rutas. Otros camioneros decidieron seguir su camino sin inconvenientes«.

Los autoconvocados que cortaron ambas vías en Alvear pretenden que la sociedad comprenda que no se niegan a ningún control preventivo pero solicitan las comodidades mínimas de cualquier trabajador.

Esto se desprende de las nuevas disposiciones para camioneros que transiten por territorio provincial emanadas por el gobierno mendocino con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

Entre las acciones, las autoridades establecieron que los transportistas solo podrán pernoctar en los lugares habilitados para ese fin. Estos son: Estación de Servicio Eloy Guerrero (YPF), Ruta Nacional 7 Km 986 de San Martín; Estación de Servicio Axion Energy, Ruta 7 Km 1022 de Maipú, y Estación de Servicio Red Mercosur YPF, Ruta 7 Km 3274 de Luján.

Por otro lado, todos los conductores de camiones que ingresen y salgan de la provincia se deberán realizar controles sanitarios y test rápido cada 15 días. Como también el llenado de declaraciones juradas obligatorias para concretar los controles.

Si bien está impedida la circulación interna por la provincia, el transporte de cargas es considerado servicio esencial, ya que es el que abastece de insumos a la población. Pero a la vez es considerado como posible canal de contagio.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).