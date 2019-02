El objetivo es promover el conocimiento, estimular la producción, participación y creatividad de los jóvenes en materia de Derechos Humanos. Propone la utilización de las Redes sociales; Instagram, Facebook y Twitter, para sensibilizar sobre los Derechos Humanos.

La convocatoria consiste en la presentación de una producción individual, con los temas previamente seleccionados en perspectiva de Derechos Humanos. Buscando involucrar a los jovenes en la reflexión sobre las necesidades de la sociedad e interés sobre el tema.

Buscamos incentivar la participación, la investigación y el aprendizaje sobre temáticas como la esclavitud, género, discriminación y los delitos de Lesa Humanidad, para sostener, como dice el Artículo 1 de la Declaración universal por los Derechos Humanos, que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Es vital para las instituciones educativas involucrarse en este tipo de instancias, ya que es un proceso de enseñanza y aprendizaje que reforzara los lazos de la participación, donde compartiremos distintas iniciativas para construir un futuro de todos con igualdad y respeto.

Entendiendo que desde la participación y el compromiso los jóvenes contribuyen su granito de arena, la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, convoca a participar del concurso “Mendoza por la igualdad”. Propone la utilización de las Redes sociales; Instagram, Facebook y Twitter, para sensibilizar sobre los Derechos Humanos.

Educar en derechos humanos es ampliar las capacidades de los jóvenes para la toma de conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades, con habilidades para establecer relaciones sociales más libres y justas. En suma, promovemos la integración de las nuevas generaciones en la vida democrática de los pueblos. Educar en Derechos Humanos en América Latina y especialmente en nuestro país, es ampliar las oportunidades para la realización de un proceso democratizador que incluya en forma creciente a todos con sus diversidades sociales y culturales.

Temáticas

Los trabajos presentados deben abordar una de las temáticas que a continuación se indican:

Esclavitud – Trata Género (mujeres y niñas)

• Discriminación Lesa Humanidad

El concurso prevé las siguientes etapas:

• 1ª etapa: El inicio de la difusión y comienzo del concurso.

• 2ª etapa: Cierre del concurso.

• 3ª etapa: Presentación a jurados y selección de ganadores.

• 4ª etapa: Publicación de ganadores

• 5ª etapa: Jornada de Convivencia (Le Parc)

Bases generales

Convocatoria abierta para jóvenes de entre 13 y 18 años de la Provincia de Mendoza.

Fechas:

18/02: presentación y comienzo del concurso

• 29/03: finalización del concurso

• 02/04: selección y presentación de ganadores por categoría

Consultas

• Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza.

• Correo: mendozaporlaverdad@gmail.com

• Teléfonos: 2614492164 y 2614492076

Reglamento

ARTÍCULO 1º: La Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza invita a jóvenes estudiantes entre 13 y 18 años de toda la provincia de Mendoza a presentar distintas publicaciones en el marco del concurso “Mendoza por la igualdad” según lo dispuesto en el presente reglamento. –

ARTÍCULO 2º: Las publicaciones a presentar podrán referir a los 4 temas seleccionados que son; “Esclavitud, Género, Discriminación, Lesa Humanidad”

ARTÍCULO 3º: Se recibirán trabajos en las siguientes categorías:

CATEGORÍA “A”: Red social INSTAGRAM

Para poder visibilizar las producciones, los participantes deberán seguir a la cuenta oficial del concurso @mendozaporlaigualdad. Se deberá postear una imagen o un vídeo (de un minuto) en el/la cual se aborde alguno de los 4 temas seleccionados para el presente concurso, expuestos en el artículo segundo del presente reglamento, citando el Hashtag #MendozaPorLaIgualdad.

Una vez finalizado el concurso, el participante podrá elegir libremente dejar de seguir a la cuenta @mendozaporlaigualdad e incluso bloquearla.

Se deberá postear un tweet, de un máximo de 280 caracteres, con la posibilidad de postear una (1) foto y/o video donde se aborde alguno de los 4 temas seleccionados para el presente concurso, expuestos en el artículo segundo del presente reglamento, citando el Hashtag . #MendozaPorLaIgualdad

• CATEGORÍA “C”: Red social FACEBOOK

Se deberá postear un texto de un máximo de 60 palabras acompañado de imagen o video, en la cual se aborde alguno de los 4 temas seleccionados para el presente concurso, expuestos en el artículo segundo del presente reglamento, citando el Hashtag #MendozaPorLaIgualdad

La cuenta del participante podrá seguir siendo privada, pero la publicación deberá ser pública o enviada al correo electrónico mendozaporlaigualdad@gmail.com

ARTÍCULO 4º: Los posteos se podrán realizar desde el lunes 18 de febrero, hasta las 00:00hs del viernes 29 de marzo de 2019. El anuncio oficial de los posteos ganadores se realizará el martes 2 de abril del corriente.

Los resultados serán publicados en las cuentas del concurso de Facebook, Instagram y Twitter

ARTÍCULO 5º: Los posteos deberán ser originales. En caso de utilizar frases de autores, se debe obligatoriamente citar al mismo, en caso de plagio, sin cita autor, quedara automáticamente descalificado.

ARTÍCULO 6º: Un participante podrá realizar más de un posteo, debiendo hacerlo por separado y cumpliendo en cada caso de manera individual con el reglamento de cada categoría.

ARTÍCULO 7º: Para verificar si un posteo esta participando del concurso, pueden enviar el mismo al correo electrónico mendozaporlaigualdad@gmail.com de la siguiente manera: • Nombres y Apellidos: • Dni • Fecha de Nacimiento: • Categoría Concurso: • Domicilio: Calle, Número y Piso; Ciudad; Departamento • Teléfono Fijo: • Teléfono Móvil: • Correo Electrónico: • Link de la publicación donde muestra el trabajo de la temática.

ARTÍCULO 8º: La Comisión Organizadora del concurso, evaluará la totalidad de las obras recibidas y seleccionará todas aquellas que a su solo criterio deban ser evaluadas por el jurado. El mismo será convocado por la Comisión Organizadora e integrado por los miembros que vendrán de parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaria de Cultura de la Provincia de Mendoza, la Dirección General de Escuelas y el INADI con reconocidos antecedentes, quienes tendrán a su cargo la evaluación de los trabajos preseleccionados y la selección de los ganadores.

Evaluación y selección

La comisión evaluará conforme a los siguientes criterios:

– Originalidad

– Presentación

– Desarrollo

– Expresividad de la foto/video respecto del significado de los derechos humanos

La selección será a través de la votación de la Comisión. Los/as ganadores/as serán elegidos por mayoría y los resultados del concurso serán comunicados a través de las plataformas oficiales.

ARTÍCULO 9º: Ganadores. El jurado designará a los ganadores de cada categoría. Todas las personas que resulten seleccionadas obtendrán los siguientes premios:

• Se otorgará un reconocimiento y distinción por cada una de las 3 categorías, los mismos serán los siguientes

• Al/a la ganador/a de cada categoría se le entregara un reconocimiento y distinción especial

• Los 7 mejores posteos de cada categoría, participaran en una Jornada de Convivencia y de formación sobre los Derechos Humanos, con actividades recreativas, almuerzo, películas, charlas y regalos.

• A los 10 mejores posteos de cada categoría se les otorgara certificación académica por la participación en el certamen.

Todos los posteos premiados tendrán difusión en sitios webs y redes sociales de las distintas instituciones y organizaciones.

Jornada de convivencia

La Jornada de Convivencia tiene como objetivo generar una instancia de aprendizaje y reflexión sobre los derechos humano. La misma está orientada a jóvenes interesados en la temática, que busquen incorporar nuevos conocimientos sobre la materia.

Esta tendrá una duración de 12hs y apuntará a generar un ambiente donde los jóvenes puedan participar activamente y desarrollar las capacidades personales, promoviendo valores como el compañerismo, trabajo en equipo y cooperación. La Jornada de Convivencia va a contar con invitados especiales, quienes van a formar parte de las capacitaciones y charlas a realizarse en el transcurso del día y materiales especiales de participación.

ARTÍCULO 10º: La participación en el concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por parte del autor, el reconocimiento del derecho no exclusivo a favor de la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza, para reproducir, traducir y difundir, en todo el mundo y por cualquier medio, las obras galardonadas. Dado que los autores retienen el derecho de publicar su producción a posteriori del concurso y por otros medios, la Dirección de Derechos Humanos no deberá monto alguno en concepto de derechos de autor ni de ningún otro tipo por las obras publicadas.

ARTÍCULO 11º: Una vez anunciados los/as ganadores, los autores de dichos trabajos deberán remitir dentro del plazo de una semana la información adicional que pudiera ser requerida por parte de organismos estatales u otras.

ARTÍCULO 12º: Al ser menores de edad los participantes, sus padres, madres, tutores o responsables legales deberán firmar una autorización de publicación de la/s obra/s de los menores en el término de una semana, de manera personal en la Dirección de Derechos Humanos o según instrucciones particulares a convenir.

ARTÍCULO 13º: Una vez finalizado el concurso, la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza no brindará devoluciones, correcciones ni explicaciones de ningún tipo respecto de los motivos por los cuales algún trabajo en particular no haya sido premiado.

ARTÍCULO 14º: El solo hecho de presentarse al concurso implica por parte de los participantes el conocimiento y la aceptación de todas las normas establecidas en este reglamento. –

ARTICULO 15°: Los organizadores del concurso guardan para si la facultad de descalificar todo posteo que pueda herir la susceptibilidad de cualquier persona o colectivo.

F.B.