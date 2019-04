Diversos clubes y equipos de Fútbol femenino están trabajando en una organización independiente de este deporte y tendrá su primera fecha el torneo denominado Maira Redemi, el próximo domingo 7 de abril, a partir de las 9:00h, en la cancha de Deportivo Circunvalación.

La Municipalidad va a generar diferentes aportes al Torneo de Fútbol Femenino como la premiación, logística en el traslado de equipos y material deportivo, especificó el Director de Deportes, Actividad Física y Recreación Jerónimo Colla. Y agregó: “el Fútbol femenino está ingresando en las arcas de la AFA, por eso estamos trabajando para organizar una modalidad de torneo relámpago para traer equipos de afuera a una competencia local”.

Por su parte, Analía Alonso de Deportivo Circunvalación explicó que se realizó el sorteo de canchas en el cual resultó de local el equipo Las Panteras en Deportivo Circunvalación. “Estamos muy entusiasmados y agradecidos al Director de Deportes por su colaboración, también me parece fundamental que se le empiece a dar importancia a este deporte que atrae a muchas mujeres alvearenses”.

Cristian Quiñones de Alvear Junior resaltó que el Torneo lleva el nombre de la hija de una jugadora: “Maira Redemi” y mencionó el fixture: a las 10:00h jugarán Las Panteras vs El Desvío; Faraón vs. Alvear Junior; Argentinos vs. 10 de septiembre; Colón vs. Bowen y el último partido Matadero vs. Real del Padre tendrá lugar alrededor de las 13:00h.

“Alvear Junior se dedica a formar chicas tanto futbolística como socialmente, participan niñas desde los diez años, las de 13 años en adelante participan en la Liga alvearense de Fútbol y por suerte se incorporan constantemente nuevas jugadoras”, concluyó Quiñones.

Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).