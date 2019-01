La muerte de un caballo en el festival cordobés de la Doma y el Folclore de Jesús María, durante una jineteada, causó indignación en parte de la sociedad y reabrió el debate sobre la actividad. Hay quienes sostienen que se trata de maltrato animal en pos del entretenimiento humano, mientras que para sus defensores es un deporte como cualquier otro en el que los animales son excelentemente cuidados.

En Mendoza, si bien no se trata de una actividad tan extendida, es practicada por un grupo de jinetes que en muchos casos compiten para llegar a Jesús María. Además, realizan otro tipo de disciplinas como paleteadas y rienda, entre otras destrezas criollas.

Derecho animal

En la Provincia, el abogado ambientalista Oscar Mellado, representante de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mendoza, fue el primero en repudiar lo sucedido e insistir con la prohibición de todo tipo de actividad que utilice al animal. “Esta muerte ya es una cuestión recurrente en las ediciones del festival de la Doma y Folclore”, expuso el letrado. Detalló que las actividades que allí se realizan constituyen actos de maltrato y crueldad que violan la ley 14.346 conocida como Ley Sarmiento. “Viola sobre todo el artículo 3, inciso 7 de la ley que prohíbe hacer sufrir innecesariamente a un animal”, precisó.

Por otra parte remarcó que ellos procuran que se prohíba toda actividad que suponga una crueldad hacia el animal. “Si están prohibidas las carreras de galgos, la riña de gallos y la corrida de toros, no sé por qué se permiten este tipo de actividades. El animal no debe usarse más”, manifestó.

El abogado remarcó que los defensores de estas disciplinas se escudan en las tradiciones. “Pero hay tradiciones que son terriblemente crueles. Detrás de todo está el dinero, los negociados en los festivales”, denunció.

Desde Córdoba, la abogada Andrea Heredia, de la ONG Sin Estribos, realizó una denuncia penal por la muerte en Córdoba. “Todos los años la hacemos porque siempre muere un animal”, remarcó. Por otra parte, aseguró que ellos fueron los primeros en ir contra las jineteadas y las diferenció de otro tipo de actividades. “La jineteada no tiene como fin domar al animal: es una muestra de fuerza, no es lo mismo que otras destrezas criollas”, indicó la mujer quien también apuntó contra las carreras cuadreras.

Más allá de los avances legales para prohibir esta disciplina destacó que es repudiada por “la gente”. “El quiebre más grande para una actividad es el moral y es lo que está pasando en este caso”, opinó.

Actividad tradicional

Si bien no participa en Jesús María, Simón Sainz practica jineteadas en nuestra provincia, actividad que consiste en montar un caballo que no ha sido domado, y mantenerse arriba hasta 14 segundos.

“Yo pienso que un caballo de jineteada está más cuidado que un caballo del Hipódromo”, indicó el joven. Explicó que los animales realizan la activad una vez por mes y que el resto del tiempo están sueltos en campos donde sobra la comida. “Las espuelas que se usan no son las que lastiman, no tienen filo, sino que sirven para que el jinete se agarre y la lonja del rebenque es prácticamente tela”, detalló.

Con respecto a la muerte de los animales, consideró que son hechos fortuitos. “Hay veces que hay mala suerte y cae mal el caballo, pero cualquier caballo manso puede caer de la misma forma”, dijo.

“Un país caballista”

Del tema también opinó Andrés Lalanne, criador de caballos criollos, juez internacional de rienda y jinete en esta última disciplina. Contó que para la actividad que él realiza sí se necesitan caballos domados, ya que consiste en demostrar cierta destreza y conexión con el animal. “Acá los caballos se crían en libertad en un campo con pasturas naturales, van tomando contacto con el hombre desde potrillos y se hace una doma racional sin violencia”, explicó.

En cuanto a las jineteadas contó que se dejan a los caballos en estado natural y que se trata de una muestra de cómo se domaba antiguamente. “Es un deporte con un arraigo tradicional. Lo que pasó con el caballo de Jesús María fue un paro cardíaco, algo que le puede pasar a cualquier caballo”, aseguró. Lalanne se mostró contra de la prohibición de la actividad propuesta por los abogados ambientalistas. “Somos un país caballista. No tendría sentido prohibir sobre todo cuando están tan cuidados los caballos”, sentenció.

Martín Viñolo practica paleteadas, deporte que involucra caballos y vacas. “Esta práctica también es cuestionada, pero lo que no sabe mucha gente es que en las jineteadas los caballos están muy cuidados y excelentemente alimentados”, precisó.

Para él, en vez de prohibir este tipo de actividades deberían ir primero contra las del Hipódromo. “Lo que hacemos nosotros es atractivo y toda la vida se ha practicado en el campo”, remarcó. Aclaró que para los que realizan este tipo de actividades es un hobbie y no se persigue un interés económico. “Yo no vivo de esto, de hecho invierto mucho porque me gusta”, cerró.

Por su parte, Rolando Javier Rodríguez, presidente del centro tradicionalista Tropero Sosa, también defendió la actividad. “Hay mucho desconocimiento sobre el tema, nosotros defendemos la jineteada porque sabemos bien cómo se manejan“, aseguró.

“Yo también estoy en contra del maltrato animal, pero nuestros caballos en la parte tradicionalista están excelentemente cuidados”, subrayó. Él incluso años atrás participó en jineteadas. “Fue en mi época de joven y no llegué a competir, pero en Mendoza realmente no son muchos y cada vez son menos”, informó.

El episodio que encendió la polémica

El festival de la Doma y Folclores de Jesús María fue noticia días atrás por la muerte de un caballo. Según la organización, el martes el animal, llamado Pampero, sufrió una lesión mientras estaba en el campo de jineteada por lo que al otro día tuvo que ser sometido a eutanasia. La muerte del equino no fue televisada, pero un espectador grabó el momento de la caída del animal y las imágenes se hicieron virales.

“La médica veterinaria nos informa que, lamentablemente, no dio resultado el tratamiento médico que se le suministró en estas horas al caballo y que, con consentimiento del propietario, se tomó la decisión de aplicarle la eutanasia”, informaron en un comunicado oficial.

Términos ecuestres

Jineteada: disciplina que consiste en montar un caballo durante un máximo de 14 segundos.

Doma: actividad para amansar caballos salvajes.

Paleteada: consiste en dirigir a vacunos entre las paletas de dos caballos.

Rienda: disciplina que consiste en realizar un serie de maniobras que demuestran la habilidad del jinete y el caballo.

Cuadreras: carreras de caballos en las que los animales tienen que recorrer unos 500 metros, menos que en las de turf que parten de los 800.

Chúcaro: caballo salvaje, antes de ser amansado.

