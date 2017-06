Se inauguró la Oficina de Gestión Municipal del Barrio San Carlo y el intendente Walther Marcolini junto con el Secretario de Obras y Servicios Públicos Víctor Álvarez hablaron sobre el evento.

El intendente comentó “De a poco vamos mejorando y creciendo en General Alvear. Se estuvieron realizando muchas obras en el barrio y tenemos muchas más obras para realizar y culminar.”

“Todos tenemos que ser protagonistas del lugar donde vivimos, el Estado viene a cumplir funciones, nosotros tenemos responsabilidades con ustedes y tratamos de cumplirlas de la mejor manera posible. Pero esto no mejora, no avanza y no sale adelante si no mejoramos como sociedad.” Continúo el intendente.

Víctor Álvarez expresó “Hoy tenemos un gran logro, ya que en este lugar los vecinos van a poder asistir y realizar sus reclamos de forma permanente. Solicitamos la colaboración de los vecinos en algo que es fundamental, la limpieza y mantenimiento del barrio.”

Para cerrar Víctor Álvarez explicó “Desde el municipio vamos a poner todo lo que corresponde, vamos a tener inspecciones para que esto siga mejorando y poder mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del barrio.”

F.R