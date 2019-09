Artistas locales junto al Artista Plástico Marcelo Andrade presentaron la Exposición Ruta de Colores que se inauguró este sábado a las 18:00h en Multiespacio cultural Bodega Faraón.

La muestra contó con obras realistas de ocho alumnas de la Academia Art in Movement. Seis de ellas estuvieron presentes en la exposición y Marcelo Andrade hizo una visita guiada para todos los que participaron.

“Muchas gracias por permitirme brindar la muestra que refleja el realismo y la pintura particularmente. Nos basamos en la realidad, en lo cotidiano, con una libertad de acción propia de cada artista”, destacó el artista.

Al referirse a su carrera detalló: “este año cumplo 20 años en la pintura, desde niño trabajo en el dibujo, luego relacionado al diseño gráfico y a la fotomecánica me solicitan realizar dibujos y pinturas. Participé en un concurso que gané y el premio incluía una exposición individual y yo llevaba tres meses pintando. Después, la Primera Asociación de Artistas Plásticos de Chile me incorpora como artista, en 2007 participé en una Academia española del pintor chileno Guillermo Muñoz Vera, uno de mis artistas favoritos. En España, el colombiano Henry Flórez Soler me confirmó que, por el nivel que tengo, esta actividad iba a ser a la que me dedique por el resto de mi vida”.

Respecto a su afianzada relación con nuestra Provincia manifestó: “hace tres años me invitaron a un Encuentro Internacional de Pintores en Maipú, a la cual he asistido cada año para participar exponiendo, me pidieron dar cursos y desde el año pasado estoy radicado en ese Departamento”.

“En diciembre del corriente haré una muestra en General Alvear con connotados artistas realistas invitados a nivel nacional, un invitado de Perú y un artista local: Carlos Ocaña”.

FOTOGALERÍA:

F.B. (F.M. Viñas).