La vacunación avanza a buen ritmo en nuestro departamento ya que a medida que llegan las vacunas se colocan a personas con turnos ya otorgados. 35.824 es el total de dosis aplicadas en Alvear por lo cual 28.896 vecinos han sido vacunados: 21.968 han recibido la primera dosis y 6.928 el segundo componente.

El Coordinador del Área Sanitaria, Juan José Castro, manifestó en diálogo con F.M. VIÑAS que ‘desde que comenzó la vacunación hasta este domingo pasado, se ha vacunado a 6.928 personas con esquema completo, es decir, con primera y segunda dosis’.

Consultado sobre la vacuna que se está aplicando, el funcionario aseguró que ‘se avanzará con la colocación de la primeras dosis con la de Sinopharm que forma parte de la última partida que ha llegado a la provincia. Se trata de avanzar más con la primera dosis, según el objetivo del gobierno nacional’, y en la misma línea evaluó que esta metodología ‘generando que haya diferencia entre el número de inmunizados con el primer componente y el de inmunizados con el segundo componente‘.

Reforzando su argumento, Castro aseguró en Alvear hay alrededor de 8 mil personas vacunadas con la primera dosis de la Sputnik V que están a la espera del segundo componente: ‘Han comenzado estudios para combinar la vacuna rusa con otra pero al momento no se ha confirmado si es factible por lo que deberán esperar a que llegue otra partida para completar el esquema de vacunación‘, sostuvo.

Al igual que en el resto de la provincia, en nuestro departamento hay una importante cantidad de personas que no han asistido a recibir la vacuna el primer día a pesar de contar con el turno y según analizó ‘obedecería a que muchos no abren a tiempo el correo para verificar si les han otorgado el turno o no‘.

El Coordinador recordó que aquellos que perdieron su turno para la vacuna anti-covid o antigripal deben ir directamente con el comprobante en el celular o impreso al Vacunatorio ubicado en el Hospital ‘Enfermeros Argentinos’ cualquier día y van a recibir su dosis correspondiente: ‘Las personas que tienen turno para determinado día deben ir a vacunarse al Polideportivo Municipal; aquellos que no asistieron en la fecha asignada deberán ir al Vacunatorio Central‘, resaltó.

Finalmente destacó: ‘Llegaron vacunas neumo pero esto es bajo un esquema especial de acuerdo a la persona. El personal las aplica respetando la orden del médico particular de cada persona que debe aplicarse esa vacuna‘.