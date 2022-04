Se dieron a conocer los talleres municipales de este año, comenzando en el mes de abril y finalizando en noviembre con total plenitud

Los talleres municipales son una herramienta de contención e inclusión social para todas las personas con la idea de centralización llegando a todos los distritos, barrios, parajes. Por parte de educación cuentan con 48 horas de taller que están distribuidos en todos los distritos y también en los parajes de Corral de Lorca y Canalejas con el objetivo de llegar a todos los vecinos.

También se encuentran los talleres de:

Costura

Pintura

Cocina

Arte francés (Nuevo)

Cabe destacar que todos estos cursos son gratuitos, estas actividades no solamente están destinados a los adultos si no que también a niños y adolescentes, no solamente estos talleres son recreativos si no que aprenden un oficio para obtener una salida laboral. Los números de contacto son 2625-431452, 2625-433846 o 2625-676392.