Desde el viernes 1 de octubre el gobierno provincial adhirió a diversas flexibilizaciones de la Nación entre las que están incluidas, la apertura de boliches, aumento del aforo en salones de eventos, aforo del 50% en canchas de fútbol y la habilitación para no usar barbijo en espacios al aire libre. Con estas nuevas medidas ¿Qué pasa con el baile?

Desde el pasado viernes 1 de octubre adhirió la Provincia al decreto nacional que incluye varias novedades en Mendoza y consecuentemente en General Alvear. Sobre la rigurosidad de lo permitido y lo prohibido actualmente, la Directora de Inspección Marcela Juri brindó los siguientes detalles:

habilita no usar barbijo en espacios abiertos siempre y cuando no haya aglomeración de personas;

se abren los boliches con capacidad al 50%, cada persona que asista debe presentar cartilla de vacunación completa al ingresar al local, que pueden certificar con la aplicación celular Mi Argentina;

los salones de fiestas habilitados deben respetar un aforo del 70%, a partir del 1 de octubre ya se puede bailar;

para las canchas de fútbol, se habilitó presencia de público a nivel nacional con aforo del 50% y presentación de cartilla de vacunación;

para las fiestas al aire libre, el aforo es del 100%, con un máximo de hasta 5000 personas y el local debe estar habilitado;

En los Resto Pub no se permite bailar, algunos de estos locales en Alvear tienen dos habilitaciones, de resto pub hasta la 1:30h, y de discoteca a partir de esa hora, solo para fiestas privadas: casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados.

“La discoteca debe pedir en el ingreso la cartilla de vacunación al igual que el DNI para certificar que es mayor de 18 años. Igualmente, personal de Inspección General puede realizar un control en el interior y, en caso de detectar en el local alguien que no haya presentado su cartilla puede tomar las medidas correspondientes”, detalló Juri.

Debido a la pequeña diferencia entre salones de eventos y discoteca, la Directora de Inspección General fue consultada sobre la situación:

– ¿Los resto pubs solo solo pueden pasar a ser discotecas o pueden ser salones de eventos?

– Hay resto pubs que pueden ser salones de eventos. La diferencia es que en el salón de eventos se realiza un evento privado y no público.

– ¿Y que está contemplado?

– Casamientos, cumpleaños, fiestas privadas. Una persona contrata el salón y paga un alquiler, pero no se paga entradas.

– ¿Pero uno puede contratar para un evento como el día del maestro en el que se paga entre varios?

– Si, porque es una fiesta privada. Se paga entrada pero no hay taquilla, esa es la diferencia.

– Hay una línea muy delgada, y hay prestadores enojados porque esto confunde.

– No sabía, la línea esa la ordenanza de ordenamiento territorial, que permite a los salones de eventos pero no las discotecas.

– ¿Se han encuadrado algunos resto pubs en salones de eventos últimamente?

– No, no hemos tenido nueva habilitaciones en general. solamente un local que funciona como resto pub y salón de eventos. El problema de habilitación para discoteca es el ordenamiento territorial. Entre calle 2 y 5, y creo que entre G y M no se pueden instalar discotecas.

– Pero hay salones de eventos, con música y ruidos molestos…

– Exactamente, pero es una ordenanza que viene desde antes y habría que reveerla. Estoy hace 6 meses y no se nos había planteado esta situación hasta ahora, porque no estaban permitidos los salones de eventos y las discotecas.