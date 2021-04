Los contagios se han hecho llegar a las escuelas del departamento, y hoy contamos con 3 escuelas cerradas por contagios.

La directora de la Escuela de Comercio funcionan tres instituciones educativas, no solo tiene problemas de edilicios sino que esta complicada con los casos de covid, la Profesora Sandra Fernandez, en diálogo con FM VIÑAS expresó: «Ayer a última hora tuvimos que tomar la decisión de hoy trabajar en forma virtual para evaluar distintas situaciones que fueron certificados ayer,varios profesores entregaron hisopados positivos ya a última hora de ayer «, también se explica las medidas que se están tomando, Sandra agregó: «Como los profes trabajamos en distintas escuelas, en el plantel de profesores hoy tenemos 17 personas que están con covid positivo y otras aisladas, y si tenemos 3 burbujas que tenemos que aislar si o si «.

La Directora de la Escuela Comercio expresó: «Es una situación de salud que la tenemos que saber entre todos, abordarla no solo en las escuela sino en la vida diaria y la verdad que se nos esta complicando un poco, evaluaremos en la mañana como seguimos, y obviamente atendiendo todos los casos, hay chicos que no han estado asistiendo porque los padres no los han enviado en estos días porque han estado resfriado, hay que ver los hisopadas y si han ido al medico», los profesores trabajan en varias escuelas al mismo tiempo y es algo que se esperaba este efecto domino de contagios.

Las clases se van a seguir desde la virtualidad en algunas burbujas y el resto seguirá presencial, y en el transcurso del día se van a ver como se va a seguir trabajando en la escuela, la presencialidad es algo fundamental para la educación pero si sigue el aumento se va analizar la situación.

•C.F.