Ante el pronóstico de tormentas aisladas en el Norte de la provincia recientemente difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil recuerda a la población medidas de prevención a tener en cuenta.

Ante inundación:

Si la vivienda se inunda, es necesario cortar el suministro de agua y luz y revisar los daños que pudieran presentarse.

En caso de peligro de derrumbe o voladura de techo, los habitantes deberán evacuarse o llamar a Defensa Civil a los teléfonos 4441010 y 4443638.

Quienes vivan cerca de cauces o canales deberán estar atentos a los desbordes.

Se recomienda no acercarse a las zonas que se encuentran inundadas, ya que son peligrosas, debido a que pueden producirse socavones, hundimientos o derrumbes.

Luego de la inundación el peligro no ha pasado. Es por eso que se recomienda:

No acercarse a los márgenes de los canales y/o cauces.

Evitar los lugares donde existen daños. No acercarse por curiosidad, ya que se pueden ocasionar nuevos accidentes.

Ahorrar agua, ya que el servicio puede estar limitado.

Mantenerse con ropa seca.

Si algún familiar está desaparecido, hacer la denuncia y no salir solo a buscarlo.

Consumir alimentos y bebidas calientes.

Tormentas eléctricas:

En caso de que no pueda evitar salir durante una tormenta, debe tener en cuenta:

En la calle: evitar espacios abiertos y apartarse de los espejos de agua. Buscar refugio lejos de cables, carteles y árboles

En el auto: detener el coche y esperar a que cese la tormenta. Es peligroso conducir durante una tormenta eléctrica, ya que se altera el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos.

A quienes se encuentren en un edificio: cerrar ventanas y todo tipo de ventilación. Evitar corrientes de aire, ya que pueden atraer a un rayo globular. Apartarse de las ventanas, no tocar objetos mojados, de hierro o dispositivos eléctricos, ya que atraen a los rayos. Desconectar las antenas exteriores y desenchufar radios y televisores.

Viaje en ruta:

Consulte el estado de las rutas, sobre todo si va a cruzar a Chile (http://www.vialidad.gov.ar/mendoza), para saber si han ocurrido desprendimientos de rocas o demoras por algún accidente de tránsito. Tenga en cuenta que en la montaña no existen comodidades (sanitarios) y es preferible retrasar la salida hasta que el tránsito sea fluido.

También es menester saber cuál será el estado del tiempo: las altas temperaturas y las lluvias abundantes facilitan la presencia de aludes, desprendimientos de roca y crecida de ríos.

Es necesario viajar con un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos, agua fría y caliente, abrigo para cada ocupante del vehículo y medicamentos extras en caso de que alguno de los integrantes tenga una enfermedad.

Controlar el estado de los neumáticos, los frenos, el funcionamiento de las luces, la dirección y la parte eléctrica del automóvil es imprescindible, ya que son componentes que aportan seguridad al vehículo. El tanque de combustible debe estar lleno.

Es importante también la revisión de los cinturones de seguridad, el perfecto funcionamiento de los airbags, los espejos retrovisores, el limpiaparabrisas y el nivel de combustible y de aceite. Esta tarea no demandará demasiado tiempo, por lo que se recomienda no llevar el vehículo al servicio mecánico a último momento.

Al emprender el viaje, también es conveniente llevar matafuego, gato hidráulico y balizas adicionales.

Por otra parte, recordar que los niños siempre deben ir sentados en la parte trasera del rodado. Los adultos deben llevar la documentación personal tanto del automóvil como de los ocupantes del vehículo.

Además, el conductor debe: estar descansado, no haber consumido alcohol, respetar las señales de tránsito, atender las recomendaciones de la autoridad, no sobrepasar a otro vehículo en presencia de doble línea amarilla, usar cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y mínimas, circular con las luces bajas encendidas y no usar teléfono celular mientras maneja.