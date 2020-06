Desde la comuna se entregó un subsidio de $60.000, en el marco del programa para la reactivación de pozos de riego en zona de Los Compartos. El dinero se va a destinar a reparar el tablero eléctrico.

“Tenemos que trabajar sobre la oferta del agua y no sobre la demanda. No es compatible, entendemos que el clima no está ayudando, no hay nieve y no hay lluvia. Tenemos que producir agua para seguir trabajando en el oasis”, señaló el Secretario de Desarrollo Carlos Ponce.

El área de cobertura ronda las 400 hectáreas, e involucra a 14 productores.

Por parte de los agricultores, Martin Sosnowsky manifestó “no digo que nos saca de la crisis hídrica pero nos ayuda mucho y podemos regar las fincas casi completas”.

Según indicó con la puesta en marcha de la perforación se duplica la cantidad de agua por turnado. Entre otros proyectos tienen ideado construir un reservorio comunitario para tener mayor dotación y disponibilidad.

Se trata de la séptima perforación, en acceder a este beneficio, que ya ha alcanzado las 1.200 hectáreas.

