Desde la Dirección de Deportes se dio inicio a las clases de natación y aquaerobic para adultos desde los 18 años sin edad determinada en el polideportivo municipal, son propuestas para quienes quieran aprender natación, perfeccionar, realizar alguna actividad en el agua que no tiene impacto y muchos beneficios para la salud.

Las actividades comenzaron está semana en el poliderpotivo municipal, son actividades totalmente gratuitas. En diálogo con F.M. VIÑAS, Tatiana Barrera profesora de natación, ‘Los beneficios de la natación son varios, te ayuda a la respiración al notar la diferencia y al gasto cardiaco lo ven con la natación. La natación es muy completa ya que trabaja todos los grupos musculares no solo algunos’, resaltó.

‘Las personas que tienen sobrepeso también están invitadas ya que no tienen impacto, la natación es un ejercicio que no tiene impacto. Las personas que tienen algún problema de salud o están en rehabilitación están invitados porque no padecen impacto entonces es bueno practicar natación’, remarcó al finalizar la profesora Tatiana Barrera.