Irrigación firmó un convenio con las Empresas de Policía Exterior de País y Cámaras de Policía Exterior de la Provincia que consiste en reciclar las lonas que se usan en los carteles publicitarios que hay en las calles.

El 27 de septiembre se hará entrega de lonas a las 17:30h en la finca de uno de los Inspectores de Cauce, Javier López, en calle G a 1000 metros al este de calle 10.

“A medida que vayan llegando a Departamento de Irrigación se va a hacer entrega a los productores que las han solicitado para que puedan hacer uso en el intra finca para embocaduras, obras de toma, atajes de compuertas. Son puntos donde se puede utilizar estas lonas para ganar eficiencia en el manejo del agua dentro de la propia finca”, comentó Mario Barbieri, Sub Delegado de Aguas del Río Atuel.

-¿CÓMO SE CONSIGUIÓ?

“Los regantes a través de la Inspecciones de Cauce hacen el pedido y se va realizando una lista con todos los datos del productor y a medida que van llegando se van entregando gratuitamente a cada uno. Hoy haremos entrega de lonas, son 34 pedidos, 171 lonas que han llegado. Habrá otras entregas a medida que vayan llegando más. Además realizaremos el control a cada uno para asegurarnos que le están dando el uso debido”.

-¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL MATERIAL?

“Los materiales tienen una duración prolongada ya que no son biodegradables. Una lona tiene muy aplicación al terreno, puede pasar un gran periodo de años que no se degrada, si un día el productor no la usa más le vamos a dar la posibilidad a otro regante para que la utilice”, añadió Barbieri.

Además se han realizado 93 parcelas de medición de eficiencia donde se evalúa como riega cada uno de los usuarios y se da una devolución al regante de pequeños aspectos técnicos que puede hacer respecto a la forma que riega que le permitirá ahorrar agua o ampliarse en superficie así como de aumentar de un 10 a un 15% su eficiencia dentro de la parcela.

“Convocamos a quien esté interesado que se le haga su trabajo en el campo y evaluación se sume. Buscamos mejorar la parcela y hacer un mejor aprovechamiento del agua en este contexto de la escasez hídrica. Es un aporte para mejorar y ganar eficiencia ya que la agricultura es la actividad que usa el 95% del agua de la cuenca”, finalizó el Sub Delegado de Aguas del Río Atuel.

R.B. (F.M. Viñas).