Sub Comisario José López.

El Sub Comisario José López hizo un balance positivo de los festejos por el día del estudiante y la bienvenida de la primavera, en la que no se registraron incidentes.

En el marco del día del estudiante y el inicio de la primavera, este martes hubo encuentros de jóvenes en distintos puntos del departamento. En ese sentido, el Sub Comisario José López rescató el buen comportamiento de la comunidad en relación a otros festejos: «En años anteriores hemos tenido conductores alcoholizados y riñas en algunos lugares».

Con respecto a los puntos de concentración, López manifestó: «Uno de los lugares con más concurrencia fue el Club Banco Nación, en su mayoría con jóvenes menores de edad, y no hubo problemas. El otro lugar concurrido fue la playita, donde los espectáculos atrajeron muchos jóvenes y no hubo novedades».

En cuanto al tránsito, también fue una jornada tranquila para la policía, ya que el Sub Comisario comentó: «Tampoco hubo accidentes y no se registraron conductores alcoholizados. Estuvo el personal de policía vial controlando en distintos puntos, y no hubo problemas».

La única excepción de la tarde en cuanto los festejos fue un delivery de alcohol que llegó hasta la Costanera del Río Atuel y en el ingreso le dijeron que debía regresar porque estaba prohibida la venta y el consumo de alcohol en el lugar.