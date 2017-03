El fin de semana tres personas fueron detenidas por ser sospechosos en un robo que se efectuó en una casa de la calle Santa Fe, perteneciente a Vabrik.

Araceli Vallejos empleada doméstica del hogar, fue una de los detenidos.

Luego de quedar en libertad, manifestó: “En las últimas horas se me indicó como la persona que entregó una vivienda para que fuera robada. Yo no tuve nada que ver. Hace tiempo que me dedico a cuidar y limpiar casas de familia y no puedo entender cómo me pudieron acusar de algo así. Allí me sentía bien trabajando. He tenido que aguantar diez horas en el calabozo por algo que no hice. Mientras tanto allanaban mi casa y no encontraron nada”.

“Me han escrachado en las redes sociales circulando una foto que decía que soy la líder de una banda de ladrones y no es así. A mí me conoce mucha gente y sabe quién soy. Por favor le pido a Alvear que me ayude porque estoy en una situación muy dura”, expresó Araceli.