Luego de hacer publicas las decisión tomada por el Ministerio de Salud, desde el Hospital Enfermeros Argentinos se dio a conocer la manera en la que se trabajara, se seguirán realizando hisopados a quienes tengan síntomas y se dará prioridad a personas de riesgos, con comorbilidades y embarazadas.

Se dieron a conocer la nueva modalidad de trabajo y se aclara desde el Hospital Enfermeros Argentinos que se continuara trabajando pero dando prioridad a personas de riesgos, con comorbilidades, embarazadas y quienes presenten dos o más síntomas. En diálogo con F.M. VIÑAS, el Dr. Alejandro Torres expresó: ‘Se va a hisopar a la gente pero se le va a dar prioridad de hisopado y hisopara a la gente que tiene sintomatología, aquellos que tengan dos síntomas de covid-19 y se le va a dar prioridad a las personas mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades presentes diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome de Down y a las embarazadas se le va a dar prioridad’.

‘Si en un grupo familiar si hay un positivo, no se tiene que venir a hisopar toda la familia y alguno de los otros integrantes empieza con sintomatología y el diagnostico que se hace es epidemiológico y se lo considera positivo, se le llena la ficha y todo y se lo considera positivo y se hace exactamente y se toma las mismas medidas que si lo hubiesen hisopado’, remarcó Alejandro Torres. El Hospital Enfermeros Argentinos continua trabajando con normalidad, ya que la ocupación de las camas por covid-19 es bajo, ‘tenemos una positividad mas de 70% y así no hemos resentido ningún servicio del hospital, se sigue operando, se sigue todo con normalidad para el tratamiento de las diferentes patologías’, señaló.

La vacunación es fundamental y se han reforzados los puntos de vacunación para llegar a todos los sectores que no han accedido a la vacunación, ‘Hay que hacer énfasis, la gente que se ha internado y ha tenido sintomatología mas grave y todo son todos pacientes que no tienen el esquema completo de vacunación o que no están vacunados, evidentemente la efectividad de esta vacuna’, agregó al finalizar Dr. Alejandro Torres.