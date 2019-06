Con gran éxito, y en el marco de día de la bandera, se corrieron los tradicionales 6K por las calles de General Alvear. A los casi 100 corredores, se le sumaron una centena de personas que decidieron caminar 3K y más de 150 niños en disciplinas adaptadas según sus edades.

A cada deportista se le entregó un kit, también a los 100 primeros inscriptos una remera. La caminata y carrera de niños fue muy recreativa y sin costo. La idea fue propagar el atletismo.

Jerónimo Colla Director de Deporte manifestó estar “muy contento porque nos acompañó el clima, y todas las categorías han superado el número del año pasado, hemos vivido una tarde diferente, un día Patrio distinto, se sumaron chicos de todos los barrios y de la escuelita municipal de atletismo, muy agradecido con la escuela Ríos Mendocinos que están haciendo una actividad especial en lo deportivo”

Saúl Vega ganador general expresó: “estuvo muy buena la carrera, me preparé para ganar, para cada carrera me prepara diferente y quiero agradecer a todos los que me apoyan”.

La general de damas quedó para Florencia Cuello.

A.C.