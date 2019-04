Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley sobre Extinción de Dominio. El Estado mendocino ahora podrá recuperar los bienes vinculados con delitos complejos y destinarlos a un fondo especial, con asignación específica, para la construcción y reparación de escuelas.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que aplica la Extinción de Dominio en la Justicia Provincial. Se trata de una modificación al Código Procesal Civil de Mendoza y a la Ley del Ministerio Público Fiscal para establecer el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio en los casos que investiga la Justicia.

Así, el Estado podrá recuperar bienes vinculados con delitos complejos, como por ejemplo actos de corrupción y narcotráfico, y destinarlos a un fondo especial, con asignación específica, para la construcción y reparación de escuelas.

En este marco, Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones institucionales, destacó: “Es una herramienta jurídica importantísima para combatir la corrupción, los bolsos con dólares revoleados por medianeras y las bóvedas llenas de dinero. También para darles un buen uso a las casas no realizadas de la Tupac Amaru, las camionetas y todos los bienes que han sido producto de la corrupción. Lo importante es que ese dinero vuelva a la gente y a la sociedad”.

“Estamos muy conformes con la sanción de esta Ley, no así con el tratamiento que se le ha dado en el recinto al pedir inconstitucionalidades sin decir qué artículo estaría afectado. Esto es un caballito de batalla que tienen quienes no quieren que salga la Ley y no se animan a oponerse directamente a ella. Evidentemente están protegiendo a compañeros peronistas y kirchneristas porque hay muchos ex funcionarios del peronismo que están siendo investigados por estos delitos y ahora van a tener que resonder ante un juez respecto de esos bienes”, agregó D’Agostino.

“Ahora el procurador tiene 30 días para determinar cuáles son las causas que se encuentran en este tipo de situación, es decir, imputados por este tipo de delitos. De esta manera, se instruirá a los fiscales civiles, que son quienes van a poder interponer la extinción de dominio, que es un proceso civil autónomo. No hay que esperar que haya una condena penal. Si las personas investigadas pueden explicar el origen de sus fondos, bienvenido sea, si no lo pueden justificar, un juez civil va a determinar la extinción de dominio para subastarles los bienes. La plata obtenida de dichos bienes va a destinarse a la construcción y la reparación de escuelas”, concluyó el subsecretario de Justicia.

CÓMO FUNCIONARÁ LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite dentro de los 30 días. Además, este será el organismo a cargo de solicitar la herramienta legal con la que se buscará subastar los bienes provenientes de la corrupción y del delito en general.

El fiscal asignado establecerá una medida cautelar con la que se dará inicio a la demanda y el juez podrá pedir la venta en subasta. Lo que se deduzca de la venta ingresará a rentas generales de la Provincia para la construcción y reparación de escuelas.

A.C.